匿名指控導演北村豐晴性騷擾、攝影指導周宜賢硬上 周：讓證據說話

周宜賢全文：

我，周宜賢非常願意也希望跟匿名控訴我的依小姐在法院見，讓證據說話。

針對依小姐的指控，我要先說的是，依小姐現在所說的內容，就像是另一個人重新轉譯的故事，一段我完全不認識的過去，我們當時確實違背了感情的倫理，但我絕對沒有犯法。

依小姐把我們過去的良好互動，在全文裡描述成me too性侵，權勢性交，趁機性侵，非常難堪，她刻意否認了曾經表達的情感，甚至不提曾經親口表示的好感，這讓我很困惑。

如依小姐所言，我們的確有過開心的時刻，聊天分享各自的心情近況，如今簡化成是職場的威權只是配合，我不知道要如何再相信人跟人之間的笑容是否真實。時隔十幾年，現在要單憑記憶回溯起來，我並不想變成雙方各執一詞的局面。

現在只能找到四年前我們的對話記錄，來證明依小姐所指控的究竟是「me too性侵」還是「我們未完成的性事」。考慮到依小姐是匿名指控，所以名字頭貼馬賽克起來。只希望截圖中的對話內容可以還原兩人的關係跟事情的真實樣貌。接下來我盡量簡述，畢竟我跟依小姐的記憶有嚴重落差，但以現在的氛圍來看，被控訴性侵者的辯駁是無法被聽進去的，所以就讓截圖說話吧。

我想先說明，關於依小姐對我的指控，在2019年已在網路上不具名指控過，當時我本人有跟依小姐訊息聯絡對談，附圖是當時的對話紀錄。

截圖分成兩段，第一段對話是四年前我以為依小姐在自已的臉書上控訴拍攝電影時受到工作人員性騷擾的部份。當時我得知後馬上代表工作人員主動向依小姐道歉「關於拍攝時現場工作人員性別意識不成熟、貌似輕浮的部份」。接著在對話過程中發現，依小姐還有對我個人的指控，是關於「我們曾共度的那一個晚上」，我們討論那場性愛沒有進行下去的原因，從她的發言裡明確地指出是我意識到不對勁並馬上停止了，並且也的確問了依小姐的意願，希望有看對話內容的人，應該都能明白我的理解，以及我現在的不理解。

第二段截圖是對話的四天後，半夜約12點左右，依小姐說她剛好在我家附近，想見我，想到我家，因為太突然也太不像一般朋友的習慣，當下我直覺盡量不要跟依小姐獨處比較好，所以我表示不適合。

但訊息裡依小姐直說她很欣賞我，並表示關於那一晚的問題與我無關，所以我決定開車送依小姐回家，可以跟她在車上繼續聊聊。送依小姐回家的路上，她像多年不見的老朋友，在車上講述她的感情近況與苦惱，甚至還聊到了老高，可以說是相談甚歡，但我並沒有做出任何逾矩的行為。截圖可以看出當時我對依小姐的態度，禮貌且保持距離，最後對話內容就停在約碰面的地點。

依小姐下車時，我們道別對方並互相祝福，當時我是真的相信我們是真誠祝福對方的。但也因為這兩次的對談讓我感受到依小姐對於事情的看法反覆，所以我保留了我們的對話記錄。

四年後的現在，依小姐又突然出現，控訴一樣的事情，而且把控訴力道加強，彷彿我們之前的對話不曾發生，我很震驚。也完全無法接受這個指控。

當親密關係要發生時，我發現她的反應不對勁，我立刻停止進一步，我認為我是有覺知的人，這絕非性侵。

無論如何，這麼多年過去，我在你生命中如果有產生不愉快的記憶，我感到非常抱歉。

我支持me too，但我沒辦法支持這樣的me too，不實指控帶來的創傷是一樣重的。

最後重申，我，周宜賢支持法律途徑解決。

我信仰，人生無常，對人要好，最後，真心希望你能過得好，也祝福你

謝謝每一個關心me too運動，並且理性耐心看完我解釋的人。

我由衷感謝