區子琳帶愛貓客串新歌MV　 參與作曲兼大騷舞技

區子琳(Paula)一直予人唱得的感覺，其實原來她還懂寫歌兼曾習舞，在今次新歌《上載中》，她便小試牛刀，參與旋律創作以外，亦首次在鏡頭前大騷舞技，而向來是貓奴的Paula，今次亦有帶同愛貓Ballu參與MV拍攝，主僕一同上鏡，份外興奮。



今次Paula想為自己寫歌，但向來自己寫開較抒情的旋律，所以在構思新歌《上載中》時，想到要寫一首Groovy、開心的作品，便找來曾為呂爵安創作《My Apple Pie》的Anson Chan一齊合寫。至於歌詞部份，就由T-Rexx及雷暐樂操刀，寫出Paula在社交媒體的習慣，道出心聲。Paula道：「平時我會喺手機嘅Note入面記低諗到嘅Idea，今次製作《上載中》時搵到其中一個內容係關於Instagram，於是就以ig做主題，講我平時喺社交媒體嘅Post雖然多姿多彩，但嗰個係咪我呢？定係我想表現出嚟嘅自己，塑造一個形象俾大家睇？相信大家有陣時都會好似我咁好掙扎，究竟post咩內容好？但無論乜嘢內容都好，都係我選擇做嘅我。」