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娛樂
2023-11-04 19:00:00

區永權細仔歲半證嚴重自閉 經多年治療與普通小朋友無異

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區永權接受專訪，分享他的兜轉事業路。

區永權接受專訪，分享他的兜轉事業路。

區永權細仔歲半證嚴重自閉 經多年治療：與普通小朋友無異現年50歲，因擔任《東張西望》主持而為人熟識的區永權(Albert)，讀理大期間因夾band認識林一峰等人，於1999年曾獲滾石唱片嘗識赴台灣以樂隊「星盒子」出道並推出專輯。不過，「星盒子」只推出兩張專輯便解散收場，Albert回港後輾轉加入有線娛樂新聞台做主播，09年憑獲得張栢芝不雅照事件後首個獨家專訪一舉成名。過去疫情期間，區永權夥拍蕭正南伍仲衡開LIVE重拾音樂夢兼於年初完成伊館演唱會。近日，區永權更自資推出24年來首支個人單曲《把稿當歌》，並接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享他的兜轉事業路，以及面對細仔曾患自閉症的心路歷程。

區永權理大畢業後曾當社工約一年，最後因為「星盒子」獲台灣最大唱片公司滾石賞識，不理家人反對辭工與隊友一起到台灣生活，「當時星盒子有三個人，我、徐繼宗同陳鳳，本來還有林一峰。當時要說服我媽，佢養到我咁大諗住俾家用，點知俾一陣就走咗。但我同佢講，人生咩都可以出現，但遺憾兩個字唔可以出現，而我唔去嘅話就係遺憾，我媽亦被我呢番說話感動。以台灣為基地，因為公司希望當我地是地道組合，想我地留在那邊生活，學台灣語言、感受當地的文化。」 不過，在星盒子準備推出第一張專輯時，林一峰突然決定離隊返港，區永權形容當時是「晴天霹靂」，「佢有佢原因，但我當時真係好嬲！感覺是丟低我地！當時我地放棄香港所有嘢過到台灣重新開始，我地諗極唔明，不過都尊重佢決定。」其後，三人上陣的星盒子於99年推出首張專輯，但適逢台灣發生921大地震，令宣傳及銷量受到打擊，組合發展三年未如人意，最後於2002年解散後，區永權亦轉型向主持司儀界發展至今。

 

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區永權與圈外太太Clara結婚，並誕下兩名兒子。

區永權與圈外太太Clara結婚，並誕下兩名兒子。

區永權在09年與圈外太太Clara結婚，並在2011年分別誕下兩名兒子，但一家四口的幸福背後，原來細仔Ambrose18個月大時被證實患上嚴重自閉症，令區永權兩夫妻飽受煎熬好幾年，「專家話小朋友18個月大還未講嘢就要留意吓，嗰陣唔係好為意，細仔性格很開朗，但成日活響自己世界，同其他人沒有眼神交流。到我帶細仔檢查，證實患上自閉症，太太還為此事買左本書去睇，我一路揸車，她一邊讀書的內容、一邊喊，呢程車我好難忘，因為好心痛。」因為專家指自閉症及早治療效果越好，於是區永權和太太選擇積極面對，為細仔尋求不同的醫治方法，「當時逢星期一至五，上午返幼稚園，下午接受治療，持續了好幾年。」細仔經多年治療後，情況有很大改善，現在12歲，更跟普通小朋友無異。他曾在電視節目分享這經歷，區永權指：「想話俾其他家長知，呢件事唔係咩世界未日嘅事，同埋唔好先去否定，好多家長會覺得小朋友冇問題，防礙了他們及早治療。」

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