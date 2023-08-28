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娛樂
2023-08-28 20:37:54

區永權重拾歌手夢自資出歌 MV花預5個月準備全因預算有限

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區永權重拾歌手夢自資出歌。

區永權(Albert)向來有金牌司儀之稱，他 1999年與音樂人徐繼宗、陳鳳組成樂隊「星盒子」成功到台灣發展，但到2002年解散。2003年他以創作人身份參加第15CASH流行曲創作大賽，憑自己作曲作詞的國語歌《半個蘋果》贏得亞軍，之後轉型向主持司儀界發展至今，成功闖出一片天。

相隔20年，區永權再度走入錄音室，自資推出新歌《把稿當歌》，更邀得音樂大師伍仲衡合作作曲，並請來舊拍檔徐繼宗填詞。歌曲將於9月初正式面世，到時分別在多個社交平台、音樂平台及Video平台播放，今日（28日）率先公開MV預告片。

區永權把由3月開始至今的司儀活動花絮剪輯成MV。

由於自資，區永權在各方面都要慳著錢，因為MV預算有限，只好想出慳錢方法，把由3月開始至今的司儀活動花絮剪輯成MV，並特別情商請來司儀界天王林盛斌（阿Bob）為MV錄開場白，聲音雄壯撩亮宣布：「有請大會司儀區永權！」劉威煌看到對方的MV後，留言說︰「睇完個MV頭，搞到我都好想快D睇到聽到全首！」

《把稿當歌》唱出了區永權在擔任主持及司儀的日子裡，沒有離開過音樂的心情，每當他拿著千字的司儀稿，感覺稿中的文字總是附帶著音樂，「MC稿千個字不只，有意沒意，兩個字停頓…..附帶歌詞，使旁白詩意…..」、「當我用旋律掌陀，拿文字做歌……」他希望在歌曲中，大家聽到他愛音樂的心聲。

 

區永權《把稿當歌》MV在其社交平台率先有得睇。

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