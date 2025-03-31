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娛樂
2025-03-31 13:59:15

區瑞強開騷賀70大壽 首辦簽名會帶近百款絕版珍藏唱片見歌迷

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區瑞強Albert入行逾50載，首次舉辧簽名會。

區瑞強Albert入行逾50載，首次舉辧簽名會。

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殿堂級歌手區瑞強(Albert) 今年731日將迎來70歲，他決定於5910日假灣仔伊利沙伯體育館舉行《區瑞強70SHOW 2025》演唱會，提早與歌迷慶祝大壽。Albert為答謝一眾歌迷，在昨日(29)下午率先在紅磡置富都會舉行《區瑞強70SHOW——絕版珍藏CD分享會》，跟歌迷朋友見面、簽名和合照，他更帶同歷年來灌錄近100款絕版珍藏黑膠唱片及CD，讓歌迷購買心頭好之餘，還趁着難得機會，即場為歌迷。

區瑞強將於5月9及10日舉行《區瑞強70大SHOW 2025》演唱會。 區瑞強將於5月9及10日舉行《區瑞強70大SHOW 2025》演唱會。 區瑞強首次舉辦歌迷簽名會。

歌曲歷久常新

Albert在活動上表示，每年都會舉行個人演唱會跟歌迷見面，只此一次跟歌迷在演唱會預祝生辰，更笑言：「我唔怕畀人知我幾多歲㗎！」還即場問台下歌迷，「我今日似幾多歲？」有歌迷答似30歲，Albert搞笑回應，「你咁講又誇張啲，我個仔就係30歲，但係有遊客以為我同個仔係兩兄弟！」Albert又認為人生得後生，並不是最重要，「最緊要啲歌後生，能夠歷久常新，傳頌落去。」

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區瑞強帶近100款絕版珍藏唱片見歌迷 。 區瑞強帶近100款絕版珍藏唱片見歌迷 。

感謝歌迷支持

Albert入行超過50載，首次舉辧簽名會，見大批歌迷一早到場，不少歌迷興奮地帶同私人珍藏給偶像簽名，相當感動，「人生第一次搞簽名會，多謝歌迷咁支持，真係好開心。」為答謝一眾歌迷，Albert表示，「我預計至少會唱30首歌，但歌唔需要鬥多，反而份情一定係最深。」

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