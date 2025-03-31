區瑞強開騷賀70大壽 首辦簽名會帶近百款絕版珍藏唱片見歌迷

殿堂級歌手區瑞強(Albert) 今年7月31日將迎來70歲，他決定於5月9及10日假灣仔伊利沙伯體育館舉行《區瑞強70大SHOW 2025》演唱會，提早與歌迷慶祝大壽。Albert為答謝一眾歌迷，在昨日(29日)下午率先在紅磡置富都會舉行《區瑞強70大SHOW——絕版珍藏CD分享會》，跟歌迷朋友見面、簽名和合照，他更帶同歷年來灌錄近100款絕版珍藏黑膠唱片及CD，讓歌迷購買心頭好之餘，還趁着難得機會，即場為歌迷。

歌曲歷久常新

Albert在活動上表示，每年都會舉行個人演唱會跟歌迷見面，只此一次跟歌迷在演唱會預祝生辰，更笑言：「我唔怕畀人知我幾多歲㗎！」還即場問台下歌迷，「我今日似幾多歲？」有歌迷答似30歲，Albert搞笑回應，「你咁講又誇張啲，我個仔就係30歲，但係有遊客以為我同個仔係兩兄弟！」Albert又認為人生得後生，並不是最重要，「最緊要啲歌後生，能夠歷久常新，傳頌落去。」