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娛樂
2024-05-26 14:23:10

區瑞強 吳大強「強強聯手」 唱盡中西經典金曲

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強強聯手唱盡中西經典金曲，樂迷大呼過癮。

區瑞強(Albert)前晚於伊利沙伯體育館舉行首場《區瑞強開心樂悠悠演唱會2024》，並邀得《中年好聲音》吳大強，來一次「強強聯手」，他的兒子區昕進擔任表演嘉賓，送上一連串中英文經典金曲，全場近3,500座位爆滿，座無虛席。

 

Albert再辦演唱會獲得不少圈中好友如樂易玲、龔嘉欣、譚凱琪、譚玉瑛、李有毅、陳圖安、新人范明熙(V)等，亦有現身支持。Albert說：「今次演唱會以半慈善形式舉行，推出優惠票價，希望讓更多喜歡音樂，但經濟上有困難嘅朋友可以入場一齊享受，亦非常感謝Bill哥哥答應做賓嘉，我一直都好欣賞佢，尤其係唱英文歌非常了得，而且原來佢玩樂器都有一手，今次仲身穿蘇格蘭裙吹口琴，更台上即時換衫，令演唱會增添唔少色彩。」

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Albert兒子區昕進，上台獻唱撐老竇場。

而吳大強則表示興奮：「對於今次演唱會我都期待已久，今次玩啲新意思，台上換衫可以話係破天荒，剛剛我其實專登換慢啲，考下Albert口才同急才，果然難佢唔到！」而他的兒子區昕進，繼早前於電視慈善騷後再次與吳大強合作，表示已有黙契，會全力以赴為觀眾送上好歌。

提攜侄女范明熙

Albert世侄女阿V，亦有到場支持Uncle，她說：「Uncle Albert Uncle Bill兩位都係好好嘅前輩歌手，經常教導我唱歌同口才，而且歌唱及舞台經驗都非常豐富，所以今次特意送花，支持番佢地之餘，希望可以向兩位偷師。」Albert則對世侄女阿V贊不絕口：「呢個世姪女唱歌非常好聽，而且謙虛受教，希望大家多多支持佢，俾多啲機會新人。」

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唱得興起，Albert走下台與樂易玲、龔嘉欣、譚凱琪等人合照。

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譚玉瑛姐姐原來都係Albert fans。

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