區瑞強 吳大強「強強聯手」 唱盡中西經典金曲

區瑞強(Albert)前晚於伊利沙伯體育館舉行首場《區瑞強開心樂悠悠演唱會2024》，並邀得《中年好聲音》吳大強，來一次「強強聯手」，他的兒子區昕進擔任表演嘉賓，送上一連串中英文經典金曲，全場近3,500座位爆滿，座無虛席。

Albert再辦演唱會獲得不少圈中好友如樂易玲、龔嘉欣、譚凱琪、譚玉瑛、李有毅、陳圖安、新人范明熙(阿V)等，亦有現身支持。Albert說：「今次演唱會以半慈善形式舉行，推出優惠票價，希望讓更多喜歡音樂，但經濟上有困難嘅朋友可以入場一齊享受，亦非常感謝Bill哥哥答應做賓嘉，我一直都好欣賞佢，尤其係唱英文歌非常了得，而且原來佢玩樂器都有一手，今次仲身穿蘇格蘭裙吹口琴，更台上即時換衫，令演唱會增添唔少色彩。」