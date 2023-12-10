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娛樂
2023-12-10 18:29:42

區議會選舉2023｜安德尊身在海外 宋芝齡帶愛犬拉票

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宋芝齡帶同韓籍媽媽及愛犬到街站拉票。(陳奕釗攝)

2023年區議會選舉今日(10)8時半至晚上10時半進行投票，今年有藝人及KOL參選。現為自由黨成員的宋芝齡灣仔區直選候選人今日帶同愛犬及韓籍媽媽到街站拉票，愛犬除了穿上拉票團隊的服飾，她更特意為愛犬帶上口罩，慎防有意外發生，頗為細心。

宋芝齡上午接受傳媒訪問時直認選情很嚴峻，自言非外間所講有大把，但只會在適當時候才會告急。及後，她於下午4時在社交平台發文表示選情非常嚴，更打了多個「危」。問到為何好友安德尊未有現身，她指對方身在海外，若自己當選到，會和對方一同謝票。

謝芷倫搵好友為老公造勢

至於與宋芝齡一齊在《流行都市》工作的謝芷倫，今日馬不停蹄為老公馬志恆拉票。馬志恆是香港新方向成員，是九龍城南選區候選人，今早他預告會有藝人朋友到場為他拉票。從謝芷倫的IG動態所見，曾被封為TVB御用丫鬟的郭千瑜TVB娛樂新聞台主朱斐斐到場跟謝芷倫一同為馬志恆拉票。

早前宋芝齡及謝芷倫分別在社交平台上載跟安德尊的合照，若然安德尊在港的話，恐怕要走幾場為宋芝齡及謝芷倫老公拉票助選。

灣仔地區直選候選人包括自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家俊。

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九龍城南選區候選人包括香港新方向馬志恆、經民聯李超宇、民建聯吳寶強及獨立候選人謝敏婷。

馬志恆角逐區議員，繼而令人發現原來他是謝芷倫老公。

郭千瑜與朱斐斐到票站為謝芷倫的老公拉票。

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