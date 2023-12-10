區議會選舉2023｜安德尊身在海外 宋芝齡帶愛犬拉票

2023年區議會選舉今日(10日)早8時半至晚上10時半進行投票，今年有藝人及KOL參選。現為自由黨成員的宋芝齡是灣仔區直選候選人，今日帶同愛犬及韓籍媽媽到街站拉票，愛犬除了穿上拉票團隊的服飾，她更特意為愛犬帶上口罩，慎防有意外發生，頗為細心。
宋芝齡上午接受傳媒訪問時直認選情很嚴峻，自言非外間所講有大把票，但只會在適當時候才會告急。及後，她於下午4時在社交平台發文表示選情非常嚴峻，更打了多個「危」。問到為何好友安德尊未有現身，她指對方身在海外，若自己當選到，會和對方一同謝票。
謝芷倫搵好友為老公造勢
至於與宋芝齡一齊在《流行都市》工作的謝芷倫，今日馬不停蹄為老公馬志恆拉票。馬志恆是香港新方向成員，是九龍城南選區候選人，今早他預告會有藝人朋友到場為他拉票。從謝芷倫的IG動態所見，曾被封為TVB御用丫鬟的郭千瑜、TVB娛樂新聞台主播朱斐斐到場跟謝芷倫一同為馬志恆拉票。
早前宋芝齡及謝芷倫分別在社交平台上載跟安德尊的合照，若然安德尊在港的話，恐怕要走幾場為宋芝齡及謝芷倫老公拉票助選。
灣仔地區直選候選人包括自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家俊。
九龍城南選區候選人包括香港新方向馬志恆、經民聯李超宇、民建聯吳寶強及獨立候選人謝敏婷。