區議會選舉2023｜安德尊身在海外 宋芝齡帶愛犬拉票

2023年區議會選舉今日(10日)早8時半至晚上10時半進行投票，今年有藝人及KOL參選。現為自由黨成員的宋芝齡是灣仔區直選候選人，今日帶同愛犬及韓籍媽媽到街站拉票，愛犬除了穿上拉票團隊的服飾，她更特意為愛犬帶上口罩，慎防有意外發生，頗為細心。

宋芝齡上午接受傳媒訪問時直認選情很嚴峻，自言非外間所講有大把票，但只會在適當時候才會告急。及後，她於下午4時在社交平台發文表示選情非常嚴峻，更打了多個「危」。問到為何好友安德尊未有現身，她指對方身在海外，若自己當選到，會和對方一同謝票。