區議會選舉2023｜宋芝齡等點票 大王安德尊趕入場互動場口逐格捉

2023年區議會選舉於午夜12時結束，是本港完善地區治理後的首次選舉。行政長官李家超、選舉管理委員會主席陸啟康等於凌晨1時左右到皇仁書院點票站巡視及倒出票箱中的選票。皇仁書院是灣仔地方選區點票站，灣仔地區直選候選人包括自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家俊。

見面即互打一番 宋芝齡昨日稱大王安德尊因身在外地，未能為她拉票，並稱若當選會拉大王一齊謝票。接近凌晨一時許，大王安德尊匆忙趕到皇仁書院，並直奔向宋芝齡身邊，有在場人士指二人一見面已立即互拍面珠和擁抱一番。本報所見，大王見到宋芝齡之後，就拉一拉她的手臂，其後發現在場有傳媒在拍攝他們時，大王拍打宋芝齡，跟二人平日互打的情況差不多。 大王宋芝齡互動逐格捉︰

宋芝齡坐下後，大王就坐在她的身後，並不停咬耳仔。及後宋芝齡與大王交換了位置，宋芝齡從後攬實大王，在耳邊竊竊私語。之後宋芝齡的助理跟他們交談了幾句後，二人就轉身離開皇仁書院，未有等候這個票站點票結果。