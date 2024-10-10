十七年命運週期專訪｜廖子妤疫情無工開諗通咗 Lokman：最緊要唔好苦親自己

ViuTV劇集《十七年命運週期》本周進入結局篇，《二月廿九》、《940920》監製兼導演羅嘉駿主理下，劇集橫跨沙士和新冠肺炎兩段相隔17年的疫情，勾起不少港人集體回憶，第4集的兩場年代呼應的「獨腳戲」，更被喻為「神剪接」。男女主角楊樂文(Lokman)和廖子妤(Fish)的演出備受讚賞，Fish幾場喊戲觸動不少觀眾淚腺，昨晚(9日)Lokman一場棟篤笑讓人看得心酸，早前兩人接受訪問，分享面對疫情的心境轉變和對命運的看法。

Lokman 「讀心術」：多謝 MIRROR 兄弟 《十七年命運週期》年輕版角色的演員大受歡迎，張可欣、陳書昕、林漢忠和鄭學謙人氣急升，與成年版微妙呼應，令每個角色有血有肉更立體。不過，原來起初Fish一度以為自己演年輕版，慨嘆已漸遠離「新生代演員」，首次「升呢」演單親爸爸的Lokman雖形容從未演過中學生是「小遺憾」，但亦有自知之明，更乘機取笑曾演中學生的隊友邱士縉(Stanley)和王智德(Alton)，「邊有中學生個胸肌咁大！」談到角色最大挑戰，Lokman直言他演的「木星」有很多對白，試過要記一整頁台詞，一take過沒分鏡，Fish大讚Lokman記憶力超強又腦筋轉數快，而且還懂得讀心術，「我諗到但經常說不出來的事，他可以好清晰幫我表達出來。」作為MIRROR隊長的Lokman笑言全賴一班隊友，「我都要多謝兄弟，這幾年無形之中訓練我這能力。我拍咗好幾次劇，都聽到大家好敬佩我，話我記對白都幾厲害。」

兩段「網戀」無疾而終 雖無緣演中學生，但劇情亦勾起兩人讀書年代的「網戀」回憶，Fish自言跟Lokman、導演同是玩Xanga、ICQ、MSN的一代人，更自爆15歲時的「Long D」網戀，透過ICQ認識年長兩歲的香港男友Anthony，她一臉得戚，「有個大哥哥男人友，而且係香港人，會覺得好勁！不過唔夠一個月佢就話考試唔玩！」不過兩人「分手」後亦是朋友，成為Facebook網友，「我嚟咗香港12年未約過佢出嚟但佢會恭喜我新戲上映，記得有次義賣活動時，我好似離遠見到佢，但我又唔敢同佢打招呼，佢有啲似張國強……」Lokman笑言亦曾交網上女友，「嗰陣好興網上傾傾下『可唔可以做我女朋友？』答應咗但之後就慢慢fade out，當時仲用緊3210(Nokia手機型號)無得影相架，唔會有得send相俾對方，唯有純文字傾偈。」

疫下另類成就解鎖 在SARS疫情爆發的2003年，兩人仍是初中生，印象不算深刻，估不到相隔17年竟再遇上令世界停頓的世紀疫情爆發，兩人面對停工，深有體會。作為MIRROR隊長的Lokman，慶幸當時仍有工開，但起初以為很快會完結，不料等足幾年，「望返轉頭係經歷好長時間，但都捱得過，咁就掂啦。迷惘都唔會因為疫情，做呢行好多人都會迷惘，就係睇你捱唔捱得過，點樣去感受呢個難關。」而當時已在港發展廖子妤回想疫情首年，只有幾天開工補拍《梅艷芳》戲份，「疫情開首因為有得休息反而幾開心，但一兩月之後發現仲休息緊，開始擔心，因為要交租、生活使費，慢慢搣……」Fish自爆曾計劃學鋼琴，但停工亦讓她多了時間留家煮食，由起初煮燶照食，到後來學懂由母親傳授的幾道撚手小菜，「貓奴」Lokman則笑言跟主人關係更親密，也算另類成就解鎖。

結果難控制 感受過程 對港人而言，疫情是逃不過的命運，Lokman坦言亦相命運安排，但認為每個人仍可選擇如何面對，「我相信它有安排，(有沒有得改？)視乎你睇結果或是中間的過程，可能結果一樣但中間不同，整件事就不同了。例如你坐的士或小巴返屋企，結果不會改，但若只著眼返屋企，你有很多嘢冇感受就到。」Fish亦有同感，她自言是悲觀主義者，很怕算命無法改變定局，「以前會覺得既然已注定，點解仲要咁努力？呢幾年會諗如何享受過程，例如想唔想攞女主角獎？梗係想，但其實過程才是最緊要，最後攞唔到，但我初衷是鍾意演戲，過程當中覺得好好玩，去感受好事與壞事，呢啲就係生命中會發生的養分。」Lokman不忘補充，「你控制唔到獎項，惟有可控制自己，如果focus控制唔到的事都冇計，最重要唔好苦親自己。」 文：Grace 攝：陳奕釗 化妝：Giann Cheung @ Annie G. Chan Makeup Centre（Lokman)、Melody Chiu（Fish） 髮型：Seiko Sin @HairCulture（Lokman)、Melody Chiu（Fish） Styling : J.C（Lokman)