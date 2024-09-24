十七年命運週期｜姜濤驚喜客串升職演快餐店經理 楊樂文自製尷尬棟篤笑

由MIRROR隊長楊樂文(Lokman)和廖子妤(Fish)主演的ViuTV新劇《十七年命運週期》昨晚已播出第一集，劇中Fish住隔離酒店的經歷，相信喚起不少人的「疫境」回憶。今晚播出的第二集，姜濤將會驚喜客串演快餐店經理，以一身黑白色恤衫加領呔的經理造型現身，姜濤曾於社交平台發表以前於快餐店工作的相片，及後又於劇集《季前賽》中飾演店員，今次終於有機會升職一嚐擔任經理的感覺，可喜可賀。

Lokman透露在劇中需要自製舞台開棟篤笑，笑言角色完全無搞笑天份：「好笑嘅位係我個人夠尷尬所以好笑。好彩現實中自己跳舞追夢嘅過程就幸運過角色少少。」他指這次合作班底都十分風趣，無聊時大家用不同方法演繹已拍攝的戲份，過足戲癮。Fish被導演羅嘉駿(刀導,Steve)選為「喊擔當」，她自言是喊包一名，刀導「搵啱人」，她亦十分喜歡所演角色：「因為佢有好多童年創傷，原生家庭對佢嘅影響好深。佢有一個咁嘅背景令到我更加容易投入同清楚點解佢會有咁嘅性格。可能佢望落去好似無咩情緒，但其實佢係好壓抑。」