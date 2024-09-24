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娛樂
2024-09-24 13:00:00

十七年命運週期｜姜濤驚喜客串升職演快餐店經理 楊樂文自製尷尬棟篤笑

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姜濤驚喜為新劇《十七年命運週期》客串，演快餐店經理。

姜濤驚喜為新劇《十七年命運週期》客串，演快餐店經理。

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MIRROR隊長楊樂文(Lokman)和廖子妤(Fish)主演的ViuTV新劇《十七年命運週期》昨晚已播出第一集，劇中Fish住隔離酒店的經歷，相信喚起不少人的「疫境」回憶。今晚播出的第二集，姜濤將會驚喜客串演快餐店經理，以一身黑白色恤衫加領呔的經理造型現身，姜濤曾於社交平台發表以前於快餐店工作的相片，及後又於劇集《季前賽》中飾演店員，今次終於有機會升職一嚐擔任經理的感覺，可喜可賀。

姜濤演戲和現實中都做過快餐店員工，今次在新劇《十七年命運週期》升職演快餐店經理。 楊樂文挑戰自製舞台棟篤笑 靠尷尬製造搞笑氣氛。(《十七年命運週期》劇照) 楊樂文笑言今次過足戲癮。(《十七年命運週期》劇照) 廖子妤自稱大喊包 擔任「喊擔當」無難度。(《十七年命運週期》劇照) 廖子妤坦言十分喜歡今次劇集角色。(《十七年命運週期》劇照)

Lokman透露在劇中需要自製舞台開棟篤笑，笑言角色完全無搞笑天份：「好笑嘅位係我個人夠尷尬所以好笑。好彩現實中自己跳舞追夢嘅過程就幸運過角色少少。」他指這次合作班底都十分風趣，無聊時大家用不同方法演繹已拍攝的戲份，過足戲癮。Fish被導演羅嘉駿(刀導,Steve)選為「喊擔當」，她自言是喊包一名，刀導「搵啱人」，她亦十分喜歡所演角色：「因為佢有好多童年創傷，原生家庭對佢嘅影響好深。佢有一個咁嘅背景令到我更加容易投入同清楚點解佢會有咁嘅性格。可能佢望落去好似無咩情緒，但其實佢係好壓抑。」

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張可欣和陳書昕。(《十七年命運週期》劇照) 張可欣和陳書昕。(《十七年命運週期》劇照) 陳書昕。(《十七年命運週期》劇照) 張可欣。(《十七年命運週期》劇照) 廖子妤。(《十七年命運週期》劇照) 楊樂文演的外賣員，尋找下訂單指定「9號茄汁」的客人。(《十七年命運週期》劇照)

《十七年命運週期》2集劇情大綱

2020年，外賣員群組正瘋傳著客人下單指定「9號茄汁」的奇怪要求，好奇的外賣員（楊樂文飾）受上天指引，決意找出這位奇怪客人。2002年，英青校內一個名為「Ketchup to Matchup」的緣份配對遊戲正式展開，浪漫風暴席捲全校。