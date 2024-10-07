十七年命運週期｜李玗蓁演衰家姐被人鬧 嘆無緣廖子妤同場

廖子妤、李玗蓁有份參與《十七年命運週期》，但沒有同場的戲份。

ViuTV原創劇《十七年命運週期》不但有廖子妤、楊樂文（Lokman）、陳健朗、李敏等主演，亦起用不少新演員孭飛，除了有分別飾演李敏與廖子妤年輕版的陳書昕及張可欣外，還有飾演陳書昕「衰家姐」Rosalyn的李玗蓁（Viann）。

上周劇情更講到表面品學優異的Viann，實質心胸狹窄，更設局捉弄妹妹小青，意外地令妹妹被車撞送院，劇集播出後，不少網民不恥「衰家姐」惡行，在網上鬧爆，面對角色被聲討，李玗蓁直言「愈鬧愈開心」，感覺得到肯定。