十七年命運週期｜Lokman@MIRROR為團歌造型解畫 心痛fans電台排隊：太辛苦

MIRROR隊長楊樂文(Lokman)與廖子妤(Fish)首度合作拍攝的ViuTV新劇《十七年命運週期》，將於今晚(23日)開播，兩人昨日(22日)聯同一眾演員現身旺角為劇集宣傳，大會準備蛋糕預祝Lokman 35歲生日(26日)，現場大批頭巾兵團(Lokman粉絲)大合唱生日歌，場面熱鬧。他表示暫知生日當天要開工，如果放假就留在家陪愛貓度過，但會出席fans舉辦的生日展活動。

返母校拍新劇 Lokman首次演單親爸爸並返回母校拍攝，他透露有中學老師至今仍然每天send一句語錄給他，非常窩心，不過他自言不太懂面對愛的表達，故一直未有回應對方。MIRROR最新團歌《Hunt You Down》今日派台，早前發布的宣傳照，12子的造型被網民指似丐幫，Lokman穿的長褲被指似戴護膝，他親自解話，「因為首歌講獵人，獵人要爬來爬去，梗係要護膝，至於話似丐幫，獵人係污污糟糟，都啱數，好合理。」他表示今次曲風會有新突破，歡迎大家給予意見。