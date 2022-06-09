十八年後2.0｜譚凱琪「領便當」掀緝兇熱盤點五大疑兇

譚凱琪在戲中被人用刀刺傷兼墮樓身亡。

《十八年後的終極告白2.0》昨日播出戲肉，譚凱琪飾演的莊銳婷(Queenie)終於「領便當」墮樓身亡，而Queenie身亡前的被追殺及負傷躲藏畫面，更是似曾相識。原來Queenie首集被追殺的畫面並不是噩夢，而是劇組專誠以插敘形式交代故事，令觀眾追看時不但會憶起之前的經典場口，更可能因而想起之前遺漏了線索，令前後劇情更為完美呼應。監製王偉仁受訪時透露，《十八年後2.0》今次確是採用了「唧牙膏」的方式講故仔，希望觀眾看得更過癮之餘亦能時刻有驚喜。

Queenie之死更掀起一波追兇熱潮，網友紛紛偵探上身，列出一眾嫌疑人，當中姚尚謙Angus（譚俊彥飾）、宋慧琪Joyce（趙希洛飾）、沈越（龔嘉欣飾）、方志浩Jason（陳山聰飾）、葉凌風Kammy（阮兒飾）嫌疑度最高。