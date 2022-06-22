十八年後2.0｜鄧卓殷表現亮眼獲網民讚演技自然

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》將於本周五（24日）迎來大結局，最新劇情仍未揭盅邊個係殺死Queenie（譚凱琪飾）嘅兇手，講到天藍（邵展鵬飾）不滿沈越（龔嘉欣飾）同Angus（譚俊彥飾）關係密切，其後天藍仲發現「男孩的救贖」係由沈越代筆，與Angus對質時反被對方奚落。另一方面，Angus無意間見到沈曉彤（鄧卓殷飾）走進藥房，並發現佢要依靠服安眠藥入睡，追問下得知Queenie喺工業大廈被佢利用玻璃瓶刺傷。鄧卓殷（Amber）拍劇經驗雖然尚淺，不過噚晚嘅演技就令人刮目相看，獲網民大讚演技自然。

現年27歲嘅鄧卓殷，喺中學文憑試考獲4科「5**」，之後入讀香港大學建築系，畢業後佢曾任職建築見習生，其後佢選擇跳出舒適圈，喺2018年參選港姐，並獲得亞軍兼最上鏡小姐。Amber多數演出綜藝節目及大騷，前年開始更有拍攝劇集機會，例如《踩過界II》、《星空下的仁醫》及《拳王》等等。

而佢喺熱播中嘅《十八年後的終極告白2.0》飾演沈越14歲嘅細妹沈曉彤，除咗喺角色外貌上零違和之外，佢喺演技上亦令網民刮目相看。噚晚嗰集尾段，佢成功演繹出壓抑好耐嘅罪疚感，及用玻璃瓶刺傷Queenie時嘅兇狠。唔少網民都紛紛留言大讚佢演技大爆發，例如「演得非常好」、「演技太好啦」、「第一次睇妳嘅劇，演得幾好，比較自然。唔似「新仔」」、「做得好好 加油」及「估5到你做戲幾好」等等。

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