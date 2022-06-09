十八年後2.0｜阮兒被網民質疑整容 外貌同拍《金宵大廈》嗰時有分別？

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》劇情越來越緊湊，早前講到姚尚謙（譚俊彥飾）及莊銳婷（譚凱琪飾）被神秘人跟蹤，及從中意圖破壞佢哋嘅夫妻關係，而呢位神秘人終於曝光，原來就係莊銳婷助手Kammy（阮兒飾）。

阮兒喺《十八年後的終極告白2.0》飾演莊銳婷助手Kammy，佢認為莊銳婷同姚尚謙結婚後變得截然不同、判若兩人，經常對佢呼呼喝喝兼怒摑，仲認為對狗好過對佢。佢首先跟蹤莊銳婷，並影低佢同Jacky（易宇航飾）喺房門外親密擁抱嘅相片，之後send俾姚尚謙。之後，Kammy再跟蹤姚尚謙，仲偷偷地報料俾莊銳婷，但佢哋兩公婆互不信任。最後姚尚謙及莊銳婷發現呢位神秘人就係Kammy，而莊銳婷仲話要解僱佢，Kammy其後情緒激動，拎出𠝹刀話要與莊銳婷同歸於盡，不過最後事敗逃去，劇情亦未有交代其去向。

曾組女團「Lacee Lacey」

現年34歲嘅阮兒係荷蘭籍中越混血兒，喺當地修讀珠寶設計專上課程後，便回港發展並參加2006年香港小姐。雖然佢最終落選，不過成功簽約無綫。喺入行初期，阮兒演出機會唔多，其後被安排與林泳淘、周麗欣、羅錦慧及Jasie Ho組成組合「Lacee Lacey」，不過未出碟公司就倒閉，女團亦遭到解散。兩年後阮兒重返無綫，除咗為《3日2夜》、《蒲·世界》及《駕到去歐洲》等節目擔任主持之外，佢亦參與唔少劇集拍攝，例如《愛·回家》、《殭》、《過街英雄》、《一笑渡凡間》、《《十八年後的終極告白》》及《金宵大廈》等等，當中憑《金宵大廈》中飾演同性戀妓女莎莎，成功備受網民關注。

阮兒今次喺《十八年後的終極告白2.0》中戲份不少，成功獲得網民關注，不過有網民就認為佢個樣同拍《金宵大廈》嗰時有分別，仲質疑佢有「整容」，留言「阮兒係咪整容？ 明明之前好索，《金宵大廈》舞女造型眼前一亮。到《金宵大廈2》已經覺得佢怪怪地，呢套更加明顯。」及「個鼻咁 係咪整容失敗」等等。

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