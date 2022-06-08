十八年後2.0 | 龔嘉欣拍劇兼做老闆多棲發展 誓靠自己做女強人 瞓身演出終獲肯定

龔嘉欣於《十八年後的終極告白2.0》中飾演沈越，與姚尚謙（譚俊彥飾）18年前係師徒關係，但姚尚謙以沈越畫作一夜成名後漸失聯。二人重遇後，姚尚謙更要求沈越做「槍手」畫畫，劇中不乏爭吵戲份，龔嘉欣因投入爭吵戲份險情緒失控；龔嘉欣就表示希望觀眾可睇到自己嘅進步，而其實龔嘉欣演藝路上一直突破自己，加入TVB首套出演劇集《盛裝舞步愛作戰》，其後被安排於多套劇中飾演妹妹或少女角色，直至2014年《守業者》關麗娟一角令人注意；2016年出演《幕後玩家》程思汝一角，與黃宗澤當面對質嘅喊戲被讚拿捏到位，亦透過此劇獲得入行以來首個最佳女配角獎項。

及後，龔嘉欣於《大醬園》飾演奸角細么，兇狠眼神與表情均被大讚；再於《殺手》挑戰冷酷殺手Dark Angel，不但將頭髮剷青，就連打鬥場面都親身上陣，試過手指斷筋、腳傷縫要三針，龔嘉欣亦於社交平台表示好驚訝自己係點熬過嗰段艱辛日子。於《萬千星輝頒獎典禮2020》，龔嘉欣更憑《香港愛情故事》邱凱琪一角獲「最受歡迎電視女角色」，成績有目共睹。除咗努力於演藝事業，龔嘉欣也決意靠自己成為女強人，努力經營與朋友合資嘅火鍋店副業，由裝修、研究湯底到買餐具都親力親為，加上自細已分開3個戶口儲蓄，成功於2020年疫情下買入維景灣畔2房單位。

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