十八樓C座｜「拉表叔」馮志豐否認移民法國 親解離開商台原因

商台長壽廣播劇《十八樓C座》的監製及聲演「拉表叔」的馮志豐，以私人理由辭職，其角色以到法國深造廚藝為由而離開。由於不少觀眾以為他要移居法國，馮志豐今在社交平台撰文澄清，解釋自己辭職的原因。

馮志豐在文中回顧自己的工作生涯︰「在商台，我亦從年輕小伙子變成今天三個小孩的家長。早上返電台、凌晨回家，嚐過星期一至星期日都在廣播道3號的日子、十號風球返工、通宵度橋、寫劇本，已是我的生活日常。在商台的時間，比在家的時間還長。不過，我很享受這種生活。因為在電台的同事，不論年紀，都活潑可愛，早上返工能和同事快樂互動，晚上播音可享受一人寜靜地工作。這一切一切，都成為我生命中美好的回憶。」他亦提及自己化身成「拉表叔」已經25個年頭，早已視組內的前輩和同事如家人。

旅居福爾摩沙非法國

對於「拉表叔」到法國深造廚藝，馮志豐稱現實中的他是前往另一地方，「在電台二十五載，同經歷大時代，於大氣電波結識了各位，深感慶幸。回首一看，我在工作中倒忽略了家中三個小孩子。我不想錯過跟他們共同成長的黃金機會，是時候暫別我廣播道的家，跟太太和三個孩子出去闖闖了。不過地點不是法蘭西，而是旅居福爾摩沙。」

馮志豐透露找到事業的新機遇，與其興趣極大關連，因此計劃將夢想化為現實，「同時，我有時間在這裡陪孩子坐看日出日落，欣賞大自然的奧秘，共享生命中的美妙時刻。」他坦言不捨得離開電台這個家，並逐一點名多謝商台的同事，表示自己仍會在商業一台隔空主持《一台好戲》及《細路強》。