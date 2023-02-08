十大中文金曲｜同譚詠麟劉德華爭獎 欣宜表示要食爆谷

鄭欣宜和馮允謙(Jay)等出席「廣播九十五周年 十大中文金曲」揭幕活動。今次大會共設十個獎項，包括有「十大中文金曲獎」、「最有前途新人獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「CASH 最佳創作歌手獎」、「最佳中文唱片獎」、「最佳進步獎」、「最佳樂隊/組合獎」、「全球華人至尊金曲獎」及「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」。獎項的評選方法包括民意調查、公眾投票及專業評判評分。

助理廣播處長(電台及節目策劃)李慶華表示，港台希望藉頒獎音樂會向社會發放正能量，答謝這幾年來堅強面對疫情的每一位香港市民。音樂會將會免費招待觀眾，除了預留位置給前線醫護人員外，亦會派發部份入場券予社福機構。