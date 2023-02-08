十大中文金曲｜同譚詠麟劉德華爭獎 欣宜表示要食爆谷

鄭欣宜和馮允謙(Jay)等出席「廣播九十五周年 十大中文金曲」揭幕活動。今次大會共設十個獎項，包括有「十大中文金曲獎」、「最有前途新人獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「CASH 最佳創作歌手獎」、「最佳中文唱片獎」、「最佳進步獎」、「最佳樂隊/組合獎」、「全球華人至尊金曲獎」及「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」。獎項的評選方法包括民意調查、公眾投票及專業評判評分。
助理廣播處長(電台及節目策劃)李慶華表示，港台希望藉頒獎音樂會向社會發放正能量，答謝這幾年來堅強面對疫情的每一位香港市民。音樂會將會免費招待觀眾，除了預留位置給前線醫護人員外，亦會派發部份入場券予社福機構。
同多位前輩拗手瓜
提到林家謙未能角逐「優秀流行歌手大獎」，欣宜與Jay要跟前輩譚詠麟、劉德華、郭富城及陳曉東等角逐獎項，欣宜笑說︰「我哋都係食爆谷啦！」問到會否覺得候選名單奇怪，她表示有得看明星已經好開心，並稱去年有劉德華擔任表演嘉賓，她看得很開心，更覺得華仔當時是指著她。而Jay就笑言覺得華仔當時是望住他，但遺憾未能跟對方合照。之後兩人表示，對於今次獎項抱一切隨緣的心態，「做歌手最重要做好目前工作。」
抱怨Anson Lo「走數」
問到欣宜想不想MIRROR出席頒獎禮，她表示任何歌手出席都很開心，最重要百花齊放。提到盧瀚霆(Anson Lo)推出自家品牌，她投訴對方「走數」，稱Anson Lo曾表示會送給她，但現在一點聲氣也沒有，坦言很佩服MIRROR各人都有自己的生意及品牌，會向他們多多學習。