十大中文金曲｜楊千嬅炎明熹爭歌手獎　姜濤陳蕾無入圍

香港電台第45屆「十大中文金曲」音樂盛典於23日晚上7時半於九龍灣國際展貿中心滙星隆重舉行，港台電視31、香港電台第二台、香港電台網站將設現場直播。音樂盛典將會頒發「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男/女歌手」、「最有前途新人」、「優秀流行華語歌曲獎」等獎項。
其中，「優秀流行歌手大獎」將由83名歌手角逐。女歌手候選名單方面，包括AGA江海迦、Gin Lee李幸倪、JW王灝兒、連詩雅、陳慧琳、楊千嬅、鄭欣宜等等，亦有詹天文、sica、moon tang、炎明熹等新生代歌手，不過就未見叱咤頒獎禮大贏家及今年唱到上紅館嘅陳蕾。
公眾60%及專業40%比例評分
男歌手候選名單則有劉德華、郭富城、李克勤、MC張天賦、洪嘉豪、YT周殷廷、魏浚笙等等，不過人氣爆登嘅MIRROR則只有柳應廷Jer及陳卓賢Ian入圍，未見其他成員身影，包括姜濤﹑呂爵安Edan﹑盧瀚霆Anson Lo等等。
根據港台官網資料，於選舉期內，曾登上「中文歌曲龍虎榜」三甲位置嘅歌手，皆自動成為「優秀流行歌手大獎」候選人，當中不包括樂隊、組合及Featuring歌手，獎項將以公眾60%及專業40%比例評分。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈