P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）在港台的《十大中文金曲》中奪得「最有前途男新人優異獎」，他坦言沒有失望，並指自己因為有擁有兩個身份，因此作品並不是太多，希望日後有更多作品可以播出。

他指同是《全民造星II》的MC張天賦已做了很多音樂相關工作，而他們的音樂工作是完全不夠，希望公司能給予多些機會。他提到P1X3L原在6月至8月開演唱會，但最近突然被公司取消，並透露公司在舉行個唱一事上一直是拖字訣。他說︰「本身係呀，而家我都想知幾時搞。」自己也不停追問取消個唱原因，但公司只回覆「我哋會搞㗎啦，好想搞㗎。」未知是否人手調動問題。