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娛樂
2023-05-07 17:29:54

十大中文金曲｜[email protected]遭取消演唱會疑與滿約有關 網民盼環球放生

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P1X3L成員吳啟洋在港台的《十大中文金曲》中奪得「最有前途男新人優異獎」。

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）在港台的《十大中文金曲》中奪得「最有前途男新人優異獎」，他坦言沒有失望，並指自己因為有擁有兩個身份，因此作品並不是太多，希望日後有更多作品可以播出。

他指同是《全民造星II》的MC張天賦已做了很多音樂相關工作，而他們的音樂工作是完全不夠，希望公司能給予多些機會。他提到P1X3L原在6月至8月開演唱會，但最近突然被公司取消，並透露公司在舉行個唱一事上一直是拖字訣。他說︰「本身係呀，而家我都想知幾時搞。」自己也不停追問取消個唱原因，但公司只回覆「我哋會搞㗎啦，好想搞㗎。」未知是否人手調動問題。

Phoebus透露將與環球完約。

對環球感失望

他坦言對公司的決定感到失望，「由出道嗰年已經話要搞，第一年出完歌就話下年會搞，上年話會搞都冇搞，今年搞都未搞。」他透露自己快與環球約滿，更表示「開咗先傾續約。」希望可以在續約前在麥花臣搞個唱，並透過傳媒傳話「公司，希望你可以快啲搞個音樂會。」

Phoebus在社交平台上載自拍照，留言說︰「多謝大家。」MIRROR副隊長留下三團火的公仔作回應，而Phoebus留下雙手合十的圖案，ANSONBEAN亦留下一個加油及火的圖案為Phoebus打氣。不少網民對P1X3L的情況感到難過，並盼盼湧到他的IG留言，當中不乏呼籲他們不要跟環球續約，亦呼籲環球可以放生P1X3L

 

P1X3L屬環球歌手，但有傳環球出現人事調動，令歌手們的工作大受影響。

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