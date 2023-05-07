十大中文金曲2023︱MIRROR全團缺席 MC張天賦掃4獎封贏家

港台《廣播九十五周年 十大中文金曲頒獎音樂會》假紅館舉行，MC張天賦不僅躋身十優歌手，既獲頒「最優秀流行歌手大獎（男歌手）」，亦憑《老派約會之必要》奪「十大中文金曲」，《老派約會之必要》更成為「全球華人至尊金曲獎」，個人合共獲4獎，成為大贏家，而馮允謙奪3獎緊隨其後，而泳兒跟缺席的鄭欣宜各奪3獎平分秋色。

Jer姜濤錄短片致謝

今屆頒獎禮除了MIRROR以工作在身而缺席外，頒發十優歌手時，只得馮允謙、泳兒、Gin Lee李幸倪、JW王灝兒站台，而MC、姜濤、Jer柳應廷、衛蘭、鄭欣宜、炎明熹亦未見現身，Jer與姜濤各自拍片致謝辭，當中姜濤的4秒「短片」播出後，港台DJ李志剛即場爆出：「係咪短咗少少呢？可能趕住拍戲…」雖然頒發十優歌手時MC未見影，但他卻在頒獎禮下半場現身領獎，MC獲獎時感到相當驚喜，他表示種種因素成就今天的他，盼大家繼續支持香港樂壇及幕後音樂人。至於十大中文金曲，除了《老派約會之必要》之外，還有泳兒的《葉落冰川》、馮允謙的《報復式浪漫》、陳奕迅的《人啊人》、Gin Lee的《Dum Dum》、布志綸的《飛鳥俠》、炎明熹的《好想約你》 、Ian陳卓賢的《留一天與你喘息》、鄭欣宜的《Glitterfalls》及MIRROR的《We All Are》，炎明熹之後登場唱出得獎歌曲。