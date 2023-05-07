十大中文金曲2023︱MIRROR全團缺席 MC張天賦掃4獎封贏家

港台《廣播九十五周年 十大中文金曲頒獎音樂會》假紅館舉行，MC張天賦不僅躋身十優歌手，既獲頒「最優秀流行歌手大獎（男歌手）」，亦憑《老派約會之必要》奪「十大中文金曲」，《老派約會之必要》更成為「全球華人至尊金曲獎」，個人合共獲4獎，成為大贏家，而馮允謙奪3獎緊隨其後，而泳兒跟缺席的鄭欣宜各奪3獎平分秋色。
Jer姜濤錄短片致謝
今屆頒獎禮除了MIRROR以工作在身而缺席外，頒發十優歌手時，只得馮允謙、泳兒、Gin Lee李幸倪、JW王灝兒站台，而MC、姜濤、Jer柳應廷、衛蘭、鄭欣宜、炎明熹亦未見現身，Jer與姜濤各自拍片致謝辭，當中姜濤的4秒「短片」播出後，港台DJ李志剛即場爆出：「係咪短咗少少呢？可能趕住拍戲…」雖然頒發十優歌手時MC未見影，但他卻在頒獎禮下半場現身領獎，MC獲獎時感到相當驚喜，他表示種種因素成就今天的他，盼大家繼續支持香港樂壇及幕後音樂人。至於十大中文金曲，除了《老派約會之必要》之外，還有泳兒的《葉落冰川》、馮允謙的《報復式浪漫》、陳奕迅的《人啊人》、Gin Lee的《Dum Dum》、布志綸的《飛鳥俠》、炎明熹的《好想約你》 、Ian陳卓賢的《留一天與你喘息》、鄭欣宜的《Glitterfalls》及MIRROR的《We All Are》，炎明熹之後登場唱出得獎歌曲。
泳兒開心奪3獎
泳兒繼「十優歌手」及「十大中文金曲獎」後，再憑專輯《Dark light of the soul》奪得「最佳中文唱片獎（女歌手）」，吐氣揚眉的泳兒說︰「真係冇諗過，我覺得好開心，我好驕傲有呢張專輯，好感恩可以遇到我嘅音樂團隊，佢哋呢3年幫我重新rebrand我嘅音樂風格。我轉風格嘅時候，冇諗過可以出一隻大碟而得到大家嘅認同。」她更希望自己這個例子，可以鼓勵到未達到目標的人不會放棄。另外，周杰倫的專輯《最偉大的作品》獲得「最佳中文唱片獎（男歌手）」，身在香港的周董因開騷同樣缺席。
Jeffrey封男新人金獎
「最佳樂隊/組合獎」方面，金獎得主MIRROR﹑銀獎為Supper Moment、銅獎是石山街。而「最有前途男新人」的金、銀、銅得主，分別為Jeffrey魏浚笙、Jeremy李駿傑、CY陳宗澤 ，獲頒優異獎的則有吳啟洋（Phoebus）、黃明德（Dark）、余宗遙（DEZ）。「最有前途女新人」的金、銀、銅，就由雲浩影、張蔓莎及蘇麗珊奪得，優異獎則是鍾柔美、Lolly Talk和張天穎。
葉麗儀悼念顧嘉煇
盛會舉行期間，特別向已故音樂大師顧嘉煇設悼念環節，更請來葉麗儀返港以嘉賓身份亮相，身穿10多年前的旗袍獻唱經典金曲《上海灘》。此外，原本擔任頒獎嘉賓的周慧敏和林家棟，前者因事缺席，林家棟則因病了而被迫甩底。
港台《廣播九十五周年 十大中文金曲頒獎音樂會》得獎名單
【優秀流行歌手大獎】
炎明熹
Gin Lee李幸倪
Jer柳應廷
JW王灝兒
MC張天賦
泳兒
姜濤
馮允謙
衛蘭
鄭欣宜
【十大中文金曲獎】
1.泳兒《葉落冰川》
2.馮允謙《報復式浪漫》
3.陳奕迅《人啊人》
4.Gin Lee《Dum Dum》
5.布志綸《飛鳥俠》
6.炎明熹《好想約你》
7.陳卓賢《留一天與你喘息》
8.鄭欣宜《Glitterfalls》
9.MIRROR《We All Are》
10.張天賦《老派約會之必要》
【最佳進步獎】
金：洪嘉豪
銀：石山街
銅：安俊豪
【CASH最佳創作歌手獎】
金：馮允謙
銀：洪嘉豪
銅：陳明憙
【最有前途男新人獎】
金︰魏浚笙
銀︰李駿傑
銅︰陳宗澤
優異獎︰吳啟洋、 黃明德、余宗遙
【最有前途女新人獎】
金︰雲浩影
銀︰張蔓莎
銅︰蘇麗珊
優異獎︰鍾柔美、 Lolly Talk 、張天穎
【CASH最佳創作歌手獎】
金：馮允謙
銀：洪嘉豪
銅：陳明憙
【最佳樂隊/組合獎】
金：MIRROR
銀：Supper Moment
銅：石山街
【最佳中文唱片獎】
男歌手：周杰倫
女歌手：泳兒
【最優秀流行歌手大獎】
男歌手︰張天賦
女歌手︰鄭欣宜
【全球華人至尊金曲獎】
歌曲︰《老派約會之必要》
主唱︰張天賦
作曲︰Goo Chan
作詞︰黃偉文
【廣播九十五周年金曲 榮譽大獎】
顧嘉煇