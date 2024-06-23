十大中文金曲2024丨張敬軒拍片致謝 馮允謙最巴閉連掃三獎(持續更新)

香港電台主辦的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》今晚在九龍灣國際展貿中心的Star Hall舉行。今年主題為「來一次音樂盛典 Let's Celebrate」，大會先安排 香港同人管弦樂團演奏多首動漫歌曲開場，當中部份樂手cosplay成動漫角色演奏。

大會其後頒發「十大中文金曲獎」，由曾比特憑《魔氈》先拔頭籌，並同時頒獲優秀流行歌手大獎。其後獲獎的還有《回憶半分鐘》的雲浩影及《只要你不尷尬》的洪嘉豪，洪嘉豪讀出致謝辭時，他說︰「今次係第一次，亦係最後一次多謝Star Hall。」

「最佳進步獎」得主分別是，銅獎是CY陳宗澤、銀獎是周吉佩 、金獎是Lolly Talk。周吉表示對上一次以個人身分參加《十大中文金曲》是2008年，他說︰「事隔15、16年，好開心有機會再喺呢個台上面，仲攞到一個咁好嘅獎，多謝大家。多謝太太照顧一對小朋友，多謝大家。

Lolly Talk僅得7人上台，她們表示成員阿蛋因為有傷在身，所以未能出席。Lolly Talk同時也是「最佳樂隊/組合獎」銀獎得主。此獎的銅獎得主是Beanies，金獎是Dear Jane。Tim上台時不忘向生日的囝囝送上祝福，阿Nice稱可以在Dear Jane首次開騷的地方拎獎，是很開心的事。

張敬軒拍片致謝

「優秀流行華語歌曲」的金、銀、銅獎，分別是張學友《又十年》、五月天feat.告五人的《唯一》及劉德華的《道理都懂》。

CASH最佳創作歌手獎金獎由馮允謙獲得，銀獎得主是AGA江海迦，銅獎是陳明熹，AGA則因事未有出席頒獎禮，她亦同時獲頒「優秀流行歌手大獎」。

張敬軒憑《隱形遊樂場》獲頒「十大中文金曲獎」，他雖未能現身，但仍不忘拍片分享得獎感受，並謂︰「2024年是一個全新開始，會做更多作品給大家。」