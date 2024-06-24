十大中文金曲2024丨羅毓儀sica兩大cosplay達人同台 Yuki︰我有留意佢呀！

由香港電台主辦的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》昨日(23日)圓滿結束，sica獲頒「最有前途新人獎」金獎。頒獎禮結束時，大會邀一眾歌手上台，適逢有份角逐「最有前途新人獎」的羅毓儀(Yuki)與sica站在一起，兩位都是cosplay達人，同樣加入電視台又以歌手身份出道，自然令人不禁比較起來。
羅毓儀恭喜sica拎獎
Yuki去年推出《完璧》有份入圍成為樂壇新人，她表示雖然沒份領獎，但自己仍很開心可以參與其中，她說︰「rehearsal嘅時候有得踩枱都好雀躍，始終歌手嚟講我都係新人，暫時都未有太多機會可以企喺咁大嘅台上面唱歌，所以今次對我嚟講係一個好好嘅學習機會，好多謝港台同埋九展俾咗呢個機會我。」
提到她跟sica站在一起，她表示有上前恭喜對方，並稱自己在入行前，sica也有參與ACG動漫表演，自己當時已留意她，坦言可能sica不認識她。
sica昔日動漫造型回顧︰
九展是童年回憶標誌
對於九展清拆在即，Yuki也有社交平台分享感受，她坦言自己近日推出的新歌《日落時》就是提及時光轉變，一些自己以為理所當然存在的東西，其實是會隨時間流逝，逐漸消失或轉變，就如九展這個地方一樣。
她指九展陪伴了自己整個童年，因為九展過去舉行過不少演唱會、展覽，特別是Rainbow gala同人展，「我幾乎每一次都會去呢個展覽，最近一次仲有幸第一次挑戰Cosplay上台唱跳真係好好玩！」而且九展更見證了她第一次有份出席十大中文金曲頒獎禮，坦言滿滿都是回憶的地方。