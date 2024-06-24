十大中文金曲2024丨羅毓儀sica兩大cosplay達人同台 Yuki︰我有留意佢呀！

由香港電台主辦的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》昨日(23日)圓滿結束，sica獲頒「最有前途新人獎」金獎。頒獎禮結束時，大會邀一眾歌手上台，適逢有份角逐「最有前途新人獎」的羅毓儀(Yuki)與sica站在一起，兩位都是cosplay達人，同樣加入電視台又以歌手身份出道，自然令人不禁比較起來。

羅毓儀恭喜sica拎獎

Yuki去年推出《完璧》有份入圍成為樂壇新人，她表示雖然沒份領獎，但自己仍很開心可以參與其中，她說︰「rehearsal嘅時候有得踩枱都好雀躍，始終歌手嚟講我都係新人，暫時都未有太多機會可以企喺咁大嘅台上面唱歌，所以今次對我嚟講係一個好好嘅學習機會，好多謝港台同埋九展俾咗呢個機會我。」

提到她跟sica站在一起，她表示有上前恭喜對方，並稱自己在入行前，sica也有參與ACG動漫表演，自己當時已留意她，坦言可能sica不認識她。