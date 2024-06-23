十大中文金曲2024丨Supper Moment重歸香港樂壇唱《無盡》 網民反應勁兩極

Supper Moment自2019年起聲勢大不如前，2022年5月與中國內地唱片公司簽約，自此工作重心以廣東省為主，去年他們在廣州舉行演唱會，入座率近乎暴滿。已經多年沒有在香港演出的Supper Moment，今日以表演嘉賓身份現身《第45屆十大中文金曲音樂盛典》。
Supper Moment的主音Sunny提到九展給他的回憶，他稱2013年在九展舉行演唱會，九展是一個很好的搖籃，很榮幸趕上尾班車參與九展最後一個大型頒獎禮。
大會主持介紹Supper Moment時，稱Supper Moment一直都想將音樂帶出香港以外，包括在內地巡演，去英國、美國出席音樂節、舉行音樂會，並重回尋夢起點。表示「今晚又開心又傷感，今晚大家俾番一個Star Hall反應好唔好？」
Supper Moment唱《無盡》
Supper Moment的主音Sunny先在台上分享對樂壇的一些感受，其後他便與隊友一連唱出《橙海》及《無盡》，全場觀眾拿起手機亮起電燈，台下的MC、JW及曾比特等亦有隨音樂擺動身體。Sunny期間一度high爆衝到台下，又打開電話拍片表示要紀錄這一個珍貴時刻。惟網民對於他們的表演反應不一，有人認為他們的Live是「無得輸」，但當聽到他們演繹《無盡》時，近乎網上清一色負評。
Supper Moment曾拍片回應指控
Supper Moment在2021年曾在社交平台發布影片，回應外間對他們的質疑，當時包括被指上無綫綜藝節目做「小丑」，對社會議題不發聲、違背初心等等，惟他們的回應可說是「火上加油」，特別是北上開巡演的回應，當時隊員CK 就話：「啲人而家話我地剩係搵人仔呀！我都想搵港紙呀，加紙、美金、日圓都想搵！」Sunny 就謂：「無錢點錄音？」隨即被網民指他們為錢而違背初心。
對於不少網民指Supper Moment是「搖滾叛徒」，他們就說︰「滾精神係咩？係反叛？係一定要反一啲制度？咁鬧我地『搖滾叛徒』都係另一種稱讚！連搖滾都背叛埋，咁真係無人夠我地搖滾！哈哈哈！」