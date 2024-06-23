十大中文金曲2024丨Supper Moment重歸香港樂壇唱《無盡》 網民反應勁兩極

Supper Moment自2019年起聲勢大不如前，2022年5月與中國內地唱片公司簽約，自此工作重心以廣東省為主，去年他們在廣州舉行演唱會，入座率近乎暴滿。已經多年沒有在香港演出的Supper Moment，今日以表演嘉賓身份現身《第45屆十大中文金曲音樂盛典》。

Supper Moment的主音Sunny提到九展給他的回憶，他稱2013年在九展舉行演唱會，九展是一個很好的搖籃，很榮幸趕上尾班車參與九展最後一個大型頒獎禮。

大會主持介紹Supper Moment時，稱Supper Moment一直都想將音樂帶出香港以外，包括在內地巡演，去英國、美國出席音樂節、舉行音樂會，並重回尋夢起點。表示「今晚又開心又傷感，今晚大家俾番一個Star Hall反應好唔好？」