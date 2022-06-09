熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證 賞你遊 新盤 報稅 姜濤 猴痘 烏克蘭局勢 周顯
返回
娛樂
2022-06-09 15:35:18

十大網紅榜 | Kylie C.憑6吋事業線成5月冠軍 張敬軒演唱會造就新一代歌手攻佔十大

分享：

十大網紅榜︳Kylie C. 憑5吋事業線成5月冠軍 張敬軒演唱會造就新一代歌手攻佔十大

社交媒體分析公司Cloudbreakr以數據得出每月十大網紅榜，剛剛公布嘅5月份十大名單，同4月有個共同點，就係繼續冇MIRROR任何成員打入榜內。

4月冠軍商台DJ阿正(黃正宜）跌落第4位，而新任冠軍網紅係出道年幾嘅Kylie C.（鄭杞瑤）。雖然名氣唔算十分勁，IG追蹤人數有10萬左右，但勝在網友參與度高。而且Kylie C不時喺IG派福利，夾出6吋事業線嘅水著照亦相當大方，難怪成為人氣網紅。

十大其餘位置當中，好幾位樂壇新勢力都係早前張敬軒演唱會嘉賓，包括亞軍嘅陳蕾、季軍Gareth T（湯令山）、第6位葉巧琳、第7位岑寧兒、第8位馮允謙同第10位Serrini，足足包辦半個榜有多！其餘2個位置，分別係第5位、短片頻道小薯茄嘅程人富，以及第9位嘅毛舜筠。咁啱2位最近都係同MIRROR成員Edan（呂爵安）及阿Jer（柳應廷）拍緊新戲《死屍死時四十四》，毛姐更加係「御用MIRROR戲中媽咪」，早前已經同姜濤及阿Jer拍《阿媽有咗第二個》。張敬軒同MIRROR合作過嘅藝人都打上網紅榜，本尊反而冇份，呢個現象都幾有趣。

程人富

毛舜筠

▼即睇Kylie C.靚相！

Kylie C. Kylie C. Kylie C. Kylie C. Kylie C. Kylie C.

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受