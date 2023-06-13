千禧後港姐跳船 離開TVB後發展更佳？王君馨成跳唱歌手 朱千雪現已為大律師

ViuTV選秀節目《全民造星V》現正熱播，其中在第二輪比賽，就見到前TVB港姐亞軍王君馨擔任評判，讓人非常有新鮮感。其實參選港姐一向是女星出道的熱門渠道，但近年卻越來越多前港姐決心外闖，並且都在不同範疇做出佳績。除了近來引起熱話的王君馨，以下幾位千禧後港姐三甲，都是離巢後發展更佳的成功例子。 最近亮相ViuTV的王君馨（Grace），可能因為TVB形象深入民心，因此「打對台」就引發網民熱烈討論。其實她早於前年12月就沒有再續約TVB，專心發展唱歌事業。

頻頻亮相ViuTV 離巢後，今年她就參演了甄子丹電影《天龍八部之喬峰傳》，另外更頻頻亮相ViuTV，參與清談節目《Chat It Out》與戀愛節目《初戀Action!》做嘉賓。當然，最具話題性的就是在《全民造星V》擔任評判，雖然曾被網民質疑其評判資格，但其實Grace跳舞能力早已不用質疑，加上唱歌技巧亦出眾，最近更憑《Casada》，成為首位登陸ViuTV「Chill Club推介榜」的TVB藝人。 節目之中，Grace的評價中肯而獨到，同時亦不忘鼓勵參賽者，最終都獲得觀眾讚賞。最近她舉行《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》演唱會，更邀請了參賽者王鋒及Owen賴天恩一同演出，可見離巢後的王君馨，在人氣、成績上更進一步。

麥明詩仍獲廣告商重用 出名成績好，被冠上「十優港姐」的2015年香港小姐冠軍麥明詩，在當選後順理成章成為TVB旗下藝人。其實麥明詩都算是備受重用，參與《#後生仔傾吓偈》、《使徒行者2》都引來關注，在律政劇《是咁的，法官閣下》中更擔任第二女主角。 不過在短短四後，2019年麥明詩已生去意，表示希望想淡出娛樂圈。加上獲麥肯錫公司聘用，擔任商業顧問之工作，更加深了麥明詩的去意。直至上年，她正式與TVB完約，即使已轉型做女強人，但仍獲得廣告商重用，IG經常出現廣告合作。

朱千雪成執業大律師 2012年香港小姐季軍朱千雪 ，本來已是高材生，當選之後受TVB器重，拍過幾部劇集均大受歡迎，首部劇集《On Call 36小時II》即飾演重要角色。後來與王浩信主演《EU超時任務》，更引發熱話。 不過朱千雪在當紅時期，選擇讀書進修，追尋另一個夢想。2015年攻讀企業傳播社會科學系碩士學位，畢業後，再於香港城市大學讀法律博士學位，期間有不少時間是邊拍劇邊讀書。2019年她實習成為大律師，2020年完成實習後，正式加入Denis Chang’s Chambers，成為執業大律師，正式轉行成為法律界之花。2022年起，她更於HKU SPACE兼任法律行政人員高級文憑講師，課堂更大受歡迎。