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娛樂
2025-03-16 20:00:00

半個K-Pop圈去睇Jennie《Ruby》演唱會 NJZ全員亮相引發熱烈反響

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Jennie昨日在仁川的Inspire Arena舉行《The Ruby Experience》韓國站演唱會。

Jennie昨日在仁川的Inspire Arena舉行《The Ruby Experience》韓國站演唱會。

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韓國女藝人Jennie，於367日在洛杉磯、310日在紐約舉行《The Ruby Experience》演唱會，為的就是宣傳其新發行專輯《Ruby》。昨日她於仁川的Inspire Arena，舉行《The Ruby Experience》韓國站，除了fans熱情支持外，更來了半個K-Pop的偶像，其中NJZ全員出席，更成為當中熱話。

Jennie在《The Ruby Experience》演唱會裡，唱了首張專輯《Ruby》內的15首歌曲，展示其多樣性的音樂風格。圈中人緣極佳的Jennie，就獲女團RED VELVETIreneYeriWendyMEOVVEllaAnnaNarin、男團WINNER的昇潤、昇勳、EXOD.O.SEVENTEENDino、女星惠利、鄭好娟、金智媛，以及隊友JisooRosa捧場。

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半個K-Pop圈偶像，去了睇Jennie《Ruby》演唱會。 Jennie媽媽與好友，亦有到場捧愛女場。 Jennie在台上表演時，豎起中指，好壞！

而眾星之中以NJZ全員在觀眾席出現，立刻引發轟動，全場觀眾紛紛起身拍攝NJZ，她們則友善對觀眾揮手致意。NJZJennie互動的消息迅速在網路上傳播，網友們紛紛表示：「JennieNJZ身處在同一個空間」、「Jennie喜歡NJZ是有原因的」、「沒想到會在Jennie的演唱會上看到NJZ」、「NJZJennie是很好的朋友」等等。

此外，Jennie的專輯《Ruby》，創下多項紀錄，包括在中國Apple Music的「熱門專輯」和「熱門歌曲」排行榜雙雙奪冠，又憑歌曲《like JENNIE》於英國排行榜上打破紀錄，成為歷史上K-Pop 女歌手最高排名的歌曲。這項紀錄原本由她自己的《 Mantra》保持，今次再被自己的歌曲刷新。

NJZ全員在觀眾席出現時，立刻引發全場轟動，紛紛把目光投向她們。 NJZ在座下時，觀眾紛紛拿出相機拍攝她們。 NJZ全員在觀眾席出現時，立刻引發全場轟動，紛紛把目光投向她們。

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