半個K-Pop圈去睇Jennie《Ruby》演唱會 NJZ全員亮相引發熱烈反響

韓國女藝人Jennie，於3月6、7日在洛杉磯、3月10日在紐約舉行《The Ruby Experience》演唱會，為的就是宣傳其新發行專輯《Ruby》。昨日她於仁川的Inspire Arena，舉行《The Ruby Experience》韓國站，除了fans熱情支持外，更來了半個K-Pop的偶像，其中NJZ全員出席，更成為當中熱話。

Jennie在《The Ruby Experience》演唱會裡，唱了首張專輯《Ruby》內的15首歌曲，展示其多樣性的音樂風格。圈中人緣極佳的Jennie，就獲女團RED VELVET的Irene、Yeri、Wendy、MEOVV的Ella、Anna、Narin、男團WINNER的昇潤、昇勳、EXO的D.O.、SEVENTEEN的Dino、女星惠利、鄭好娟、金智媛，以及隊友Jisoo、Rosa捧場。