半個K-Pop圈去睇Jennie《Ruby》演唱會 NJZ全員亮相引發熱烈反響

韓國女藝人Jennie，於3月6、7日在洛杉磯、3月10日在紐約舉行《The Ruby Experience》演唱會，為的就是宣傳其新發行專輯《Ruby》。昨日她於仁川的Inspire Arena，舉行《The Ruby Experience》韓國站，除了fans熱情支持外，更來了半個K-Pop的偶像，其中NJZ全員出席，更成為當中熱話。
Jennie在《The Ruby Experience》演唱會裡，唱了首張專輯《Ruby》內的15首歌曲，展示其多樣性的音樂風格。圈中人緣極佳的Jennie，就獲女團RED VELVET的Irene、Yeri、Wendy、MEOVV的Ella、Anna、Narin、男團WINNER的昇潤、昇勳、EXO的D.O.、SEVENTEEN的Dino、女星惠利、鄭好娟、金智媛，以及隊友Jisoo、Rosa捧場。
而眾星之中以NJZ全員在觀眾席出現，立刻引發轟動，全場觀眾紛紛起身拍攝NJZ，她們則友善對觀眾揮手致意。NJZ與Jennie互動的消息迅速在網路上傳播，網友們紛紛表示：「Jennie和NJZ身處在同一個空間」、「Jennie喜歡NJZ是有原因的」、「沒想到會在Jennie的演唱會上看到NJZ」、「NJZ和Jennie是很好的朋友」等等。
此外，Jennie的專輯《Ruby》，創下多項紀錄，包括在中國Apple Music的「熱門專輯」和「熱門歌曲」排行榜雙雙奪冠，又憑歌曲《like JENNIE》於英國排行榜上打破紀錄，成為歷史上K-Pop 女歌手最高排名的歌曲。這項紀錄原本由她自己的《 Mantra》保持，今次再被自己的歌曲刷新。