半年票房過億 黃子華如何從票房毒藥到賀歲片福將？

黃子華加國回流香港 一心實現演員夢 黃子華在香港長大，1984在加拿大讀書哲學系畢業後回流返港，立志成為演員。 黃子華曾在受訪表示，這個念頭改變了一生，只因不想過普通人的生活，但當時也不肯定自己做戲會做得好。 黃子華直言喜歡看電影，特別喜歡一些有性格的小角色，因為就是這些角色令電影內容更扣人心弦。看他的演出，很多人會期待笑位，引來共鳴。當大家都以為黃子華的演員夢是走喜劇路線，但他卻坦言「演員生涯的起步對象，是阿爾柏仙奴、羅拔迪尼路。」即是挑戰不同角色的實力派演員。

黃子華做導演和編劇 只為達成演員夢想 在1990年代，黃子華開始擔任電影編劇和演員，趁機磨練演技和寫劇本的工夫。 除了涉足電影圈，他自1999年在無綫電視拍攝了多部電視劇，其中2000年夥拍鄭裕玲的處境喜劇《男親女愛》，獲得50點最高收視，為他帶來事業的高峰。 《男親女愛》的成功，令黃子華有機會開戲，第一次執導並擔任男主角，這套電影正是在2002年創下20萬低票房的《一蚊雞保鑣》。

黃子華《一蚊雞保鑣》的失敗 帶來對人生的反思 黃子華曾憶述，當時是王晶叫他拍部笑片，由於不會有人為他度身訂造一套喜劇，結果黃子華就參與劇本創作，又做導演，一切都是為了達到做演員的目標。 《一蚊雞保鑣》的失敗，令黃子華反思，人生怎可能如此順境，可以電視和電影都同樣爆紅哩！

賀歲片《棟篤特工》稱冠 黃子華喜劇電影大受歡迎 往後的日子，黃子華在影圈未有太大的發揮機會。直至2018年，他跟昔日電視劇《絕代商驕》拍檔佘詩曼主演的喜劇電影《棟篤特工》，不單在賀歲檔取得佳績，更以逾4,500萬成為2018年最高票房的香港電影，為黃子華洗脫票房毒藥的污名。 《棟篤特工》是黃子華首次孭飛的賀歲片報捷。兩年後，他跟劉心悠主演的《乜代宗師》亦是賀歲電影，更是黃子華相隔18年後，再執導演筒的第二部自編自導自演作品，電影票房近3,000萬。

黃子華《毒舌大狀》賀兔年 正義大律師贏取觀眾掌聲 不足半年，黃子華又以另一個不同面貌的2023年賀歲片《毒舌大狀》跟觀眾見面，這次是由初時的毒舌大律師林涼水，逐漸變成了據理力爭、正義凜然的代表，憑着正義之心，在法庭上演滔滔雄辯，令觀眾齊聲叫好。 《毒舌大狀》的氣勢如虹，上映至今（2月2日）已衝破6,300萬票房，成為港產片史上最高票房第四位。同時，也有望令黃子華的電影票房紀錄不斷改寫。