卓寧泰坦擬翻拍《人鬼情未了》 星爺《家有囍事》惡搞最經典

荷李活經典愛情片《人鬼情未了》(Ghost)傳出正計劃翻拍之消息，據《Vanity Fair》報道，影壇型男卓寧泰坦(Channing Tatum)的製片公司Free Association，擁有該片版權，正開始籌備reboot，他本人亦有望為新版擔任男主角，計劃以不同形式呈現出這段人鬼戀。

《人鬼情未了》在1990年上映後轟動全球，電影由柏德烈史域斯(Patrick Swayze)、狄美摩亞(Demi Moore)及胡比高拔(Whoopi Goldberg)合演，講述男主角Sam被殺後，靈魂在通靈者Oda協助下，得以跟女友Molly再續未了緣，當中的場面更成為影壇經典，尤其兩人身貼身做陶瓷一幕，絕對是無人不曉。多年來，各地不少電影也曾向該片致敬，最令人深刻當然是《家有囍事》中，周星馳擁着張曼玉重演的搞笑版。及至2010年，日本更翻拍了《人鬼情未了》，由日劇女王松嶋菜菜子夥拍韓星宋承憲，而在香港取景的日本片《信用欺詐師JP：香港篇》，長澤正美和已故男星三浦春馬也模仿這經典一幕。

奧斯卡獲 5 項提名

《人鬼情未了》全球票房勁收5.05億美元，當年在奧斯卡獲得5項提名，並拿下最佳劇本及最佳女配角，屬1990年最賣座電影，可惜男主角柏德烈史域斯於2009年因癌症離世，終年57歲。