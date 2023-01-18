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娛樂
2023-01-18 13:57:03

卓寧泰坦擬翻拍《人鬼情未了》 星爺《家有囍事》惡搞最經典

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卓寧泰坦擬翻拍《人鬼情未了》

荷李活經典愛情片《人鬼情未了》近日傳出翻拍消息。

荷李活經典愛情片《人鬼情未了》(Ghost)傳出正計劃翻拍之消息，據《Vanity Fair》報道，影壇型男卓寧泰坦(Channing Tatum)的製片公司Free Association，擁有該片版權，正開始籌備reboot，他本人亦有望為新版擔任男主角，計劃以不同形式呈現出這段人鬼戀。

由柏德烈史域斯、狄美摩亞、胡比高拔合演的《人鬼情未了》，1990年上映時轟動全球。 已故男星柏德烈史域斯與狄美摩亞的經典場面無人不曉。 《人鬼情未了》在1990年上映後，全球票房勁收5.05億美元。

《人鬼情未了》在1990年上映後轟動全球，電影由柏德烈史域斯(Patrick Swayze)、狄美摩亞(Demi Moore)及胡比高拔(Whoopi Goldberg)合演，講述男主角Sam被殺後，靈魂在通靈者Oda協助下，得以跟女友Molly再續未了緣，當中的場面更成為影壇經典，尤其兩人身貼身做陶瓷一幕，絕對是無人不曉。多年來，各地不少電影也曾向該片致敬，最令人深刻當然是《家有囍事》中，周星馳擁着張曼玉重演的搞笑版。及至2010年，日本更翻拍了《人鬼情未了》，由日劇女王松嶋菜菜子夥拍韓星宋承憲，而在香港取景的日本片《信用欺詐師JP：香港篇》，長澤正美和已故男星三浦春馬也模仿這經典一幕

奧斯卡獲5項提名

人鬼情未了》全球票房勁收5.05億美元，當年在奧斯卡獲得5項提名，並拿下最佳劇本及最佳女配角，屬1990年最賣座電影，可惜男主角柏德烈史域斯於2009年因癌症離世，終年57歲

卓寧泰坦的製片公司擁有《人鬼情未了》之版權，他本人有望為新版擔任男主角。

卓寧泰坦的製片公司擁有《人鬼情未了》之版權，他本人有望為新版擔任男主角。

周星馳與張曼玉在《家有囍事》中的搞笑版十分經典。

周星馳與張曼玉在《家有囍事》中的搞笑版十分經典。

松嶋菜菜子曾拍宋承憲合演日版《人鬼情未了》，可惜反應欠佳。

松嶋菜菜子曾拍宋承憲合演日版《人鬼情未了》，可惜反應欠佳。

長澤正美跟已故男星三浦春馬在《信用欺詐師JP：香港篇》中，也有模仿這經典一幕。

長澤正美跟已故男星三浦春馬在《信用欺詐師JP：香港篇》中，也有模仿這經典一幕。

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