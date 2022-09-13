卓悅創辦人遭申請破產 JW視男友為結婚對象 曾傳被G.E.M.撬牆腳

卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲和兒子葉韋彤Tarzan，上周五遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司（Fulling Limited）向高等法院入稟申請破產。根據司法機構網頁顯示，3人的破產申請，均排期在11月8日在高等法院提訊。

Tarzan是JW(王灝兒)的男友，二人拍拖逾5年感情相當穩定。JW亦早已融入男方家中，不時陪男友出入馬場，為男友家族的愛駒打氣，又陪男友家人出席慈善活動，兩人經常邀請好友到豪宅中作客，大搞泳池Party。她曾向傳媒表示，男友Tarzan為人細心，在她舉行迷你演唱會時，經常陪伴在側，而她為了與Tarzan有更多共同話題及情趣，更特意學打乒乓球，男友亦有陪她打網球，雙方藉打波來增進感情。他們亦彼此認定對方，視大家為終生伴侶。