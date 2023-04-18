卓韻芝宣布去年已離婚　與美指梁子賢勾過手仍是朋友

「才女」卓韻芝於社交平台上戴與電影美術指導梁子賢的黑白合照，宣布兩人已離婚，她寫道，「愛情有雷，婚姻有義。梁子賢，勾過手就是朋友。」
感情昇華 生命裡多容納一個靈魂
梁子賢憑電影《飯氣攻心》入圍金像獎最佳美術指導，雖未能獲獎，但入圍是一種肯定，卓韻芝表示，「得悉你獲取提名，我很高興，肉緊死人，典禮翌日仍在互相提醒和勉勵；自問沒曾想像婚姻會結束，更沒曾想像婚姻結束時內心竟有貢獻感。」卓韻芝於2019年9月舉行婚禮，原來兩人已於去年結束4年離婚，「上年，我們分開了，兩個人比從前更了解對方，多了一段糊里糊塗的共同記憶，一場離合散聚的共同體驗，情誼不會結束，而是生命裡多容納一個靈魂。你將永遠是我的朋友，我將永遠有你撐腰；我倆的內心小孩純潔如初。繼續約食飯、相約BBQ，我說過「保重」，說完我失笑，好像好像誇張了。愛情有雷，婚姻有義。梁子賢，勾過手就是朋友。I have a pen, the pen is blue. I have a friend, the friend is you」
5年前《峰迴路轉》宣布婚訊
卓韻芝於2018年在新書《峰迴路轉》低調地宣布婚訊，自爆是雙性戀的她在最終章透露，寫到差不多尾聲時遇上「真命天子」，決定結婚，故把書名改為《峰迴路轉》。當時卓韻芝未有公開未婚夫的背景，只表示對方很喜歡「閃電俠」，叫大家稱他做「閃電俠」。兩人於同年9月舉行婚禮，由卓韻芝的婆婆證婚，俞琤擔任主婚人，圈中好友鄭秀文、梁詠琪及蔡卓妍擔任伴娘。