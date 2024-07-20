卓韻芝獨腳戲開鑼獲前夫設計紀念品 自嘲被封「自殺明星」：難突破呢個高點(有片)

睽違5年，卓韻芝(阿芝)重返棟篤笑舞台，自編自導自演一連五場的獨腳戲《芝姐災難大全》，昨晚(19日)於西九文化區戲曲中心大劇院開鑼，不少圈中好友如俞琤、林海峰、張叔平、謝安琪、張繼聰、陳健安、阿P、顧定軒等均入場支持。阿芝謝幕時特意感謝俞琤，以及再見亦是朋友的前夫梁子賢，特地為她設計了3款紀念品，她拿著其中一件「求其撳心心」羊Tee 甜笑著說：「好多謝佢，佢啲嘢好靚㗎！」

重提18年前輕生 籲珍惜生命

《芝姐災難大全》講述中女離婚，跟友人出走冰島睇火山爆發，遇上連場災難，從而反思人生下半場。阿芝自言在人生經歷上，交足學費，並勇於把自身經歷和覺悟坦率地分享，從老花、腰痛，談到中女被稱做「芝姐」，出走冰島卻以嚴重車禍收場，她思考人生，以西洋棋局來比喻自己的婚姻，娓娓道來淡然離婚的因由。

向來敢言的阿芝不忘自嘲，藉因腰痛看隱世神醫一事，重提當年的自殺事件，自殺雖已是18年前的事，其間她拍了3部電影、做了5套舞台劇、7個楝篤笑、寫了14本書⋯⋯可是時至今日，她仍然被稱為「自殺嗰個明星」，她勸勉觀眾：「我嘅事業已經無法突破呢個高點喇，所以大家千祈唔好自殺，因為自殺係會抹去你之前、之後嘅所有嘢，你係breakthrough唔到㗎，呢個就係珍惜生命嘅唯一原因！」語重心長，阿芝祝福大家身心健康，呼籲好好珍惜生命。