卓韻芝獨腳戲開鑼獲前夫設計紀念品 自嘲被封「自殺明星」：難突破呢個高點(有片)

睽違5年，卓韻芝(阿芝)重返棟篤笑舞台，自編自導自演一連五場的獨腳戲《芝姐災難大全》，昨晚(19日)於西九文化區戲曲中心大劇院開鑼，不少圈中好友如俞琤、林海峰、張叔平、謝安琪、張繼聰、陳健安、阿P、顧定軒等均入場支持。阿芝謝幕時特意感謝俞琤，以及再見亦是朋友的前夫梁子賢，特地為她設計了3款紀念品，她拿著其中一件「求其撳心心」羊Tee 甜笑著說：「好多謝佢，佢啲嘢好靚㗎！」
重提18年前輕生 籲珍惜生命
《芝姐災難大全》講述中女離婚，跟友人出走冰島睇火山爆發，遇上連場災難，從而反思人生下半場。阿芝自言在人生經歷上，交足學費，並勇於把自身經歷和覺悟坦率地分享，從老花、腰痛，談到中女被稱做「芝姐」，出走冰島卻以嚴重車禍收場，她思考人生，以西洋棋局來比喻自己的婚姻，娓娓道來淡然離婚的因由。
向來敢言的阿芝不忘自嘲，藉因腰痛看隱世神醫一事，重提當年的自殺事件，自殺雖已是18年前的事，其間她拍了3部電影、做了5套舞台劇、7個楝篤笑、寫了14本書⋯⋯可是時至今日，她仍然被稱為「自殺嗰個明星」，她勸勉觀眾：「我嘅事業已經無法突破呢個高點喇，所以大家千祈唔好自殺，因為自殺係會抹去你之前、之後嘅所有嘢，你係breakthrough唔到㗎，呢個就係珍惜生命嘅唯一原因！」語重心長，阿芝祝福大家身心健康，呼籲好好珍惜生命。
切勿忽視精神狀態
今年二月阿芝建立了一個名為WEMAN的新品牌，提倡「主動改變世界 𝗔 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿-𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿 」，她認為每個人的 better-world，就是能夠找回那個最佳狀態的自己。只要把最佳狀態的自己找回來，就能過著最好的人生。「假如大家察覺自己心理和精神狀態好崩緊，唔好唔理佢，要嘗試認識佢，佢係可以改變，係能夠逆轉的。」她希望能跟觀眾多點見面，「將好嘅能量互相輸送，大家交換溫柔。」《芝姐災難大全》尚餘極少量門票於POPTICKET公開發售。