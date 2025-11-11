卓韻芝籌備開戲講婆婆趣事 被問邀好友張栢芝出山拍戲

卓韻芝今日（11日）出席認知障礙症電影節啟動禮，宣傳片其中一部份為卓韻芝與婆婆的真情對話，回顧兩位一齊面對認知障礙症的經過，與及深刻難忘時刻，令人感動。宣傳片中，卓韻芝提到最初發現婆婆有認知障礙是有一次為她找昂貴的耳機，她覺得事情並不那麼簡單，便帶了外婆去看醫生。而外婆亦會經常找銀包，她笑對婆婆說：「你重識擔心錢，即係冇事啦！」

卓韻芝亦展示了婆婆做的手作，發現做得很隨意，原來當時外婆趕着去打麻雀，阿芝笑問婆婆：「你打麻雀打到唔瞓喎！」婆婆很精靈的回答：「打麻雀梗係唔瞓啦！打完咪瞓囉！」婆婆的妙答令阿芝也忍不住發笑。