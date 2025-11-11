卓韻芝籌備開戲講婆婆趣事 被問邀好友張栢芝出山拍戲

卓韻芝今日（11日）出席認知障礙症電影節啟動禮，宣傳片其中一部份為卓韻芝與婆婆的真情對話，回顧兩位一齊面對認知障礙症的經過，與及深刻難忘時刻，令人感動。宣傳片中，卓韻芝提到最初發現婆婆有認知障礙是有一次為她找昂貴的耳機，她覺得事情並不那麼簡單，便帶了外婆去看醫生。而外婆亦會經常找銀包，她笑對婆婆說：「你重識擔心錢，即係冇事啦！」
卓韻芝亦展示了婆婆做的手作，發現做得很隨意，原來當時外婆趕着去打麻雀，阿芝笑問婆婆：「你打麻雀打到唔瞓喎！」婆婆很精靈的回答：「打麻雀梗係唔瞓啦！打完咪瞓囉！」婆婆的妙答令阿芝也忍不住發笑。
指婆婆記性不好
卓韻芝接受訪問指現年94歲的婆婆記性不好，並表示：「佢有時以為我係佢嘅女兒。」提到最近買了新遊艇，是否有邀請婆婆上船，她笑言：「佢每一次都問我上船使唔使用錢。我記得有一日都幾震撼，婆婆突然之間話想游水，我就即刻同個朋友夾住佢喺中間，跟住佢突然之間同我講自己唔識游水，但佢都堅持游。」
計劃開拍電影
被問到最近是否有計劃開戲，她透露正在籌備開拍關於中日合作的電影，劇情主要是關於她與婆婆之間的相處點滴。至於會否考慮邀請好友張栢芝回歸影壇拍新作品，她直言：「我請唔請得起張栢芝呀！其實我都認識佢，都幾鍾意佢，佢係一個好真性情嘅人，同佢相處真係好好玩。」