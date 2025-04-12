卓韻芝13場獨腳戲開鑼 《我無醉》論盡不堪回首「迷醉」時刻

繼《芝姐災難大全》後，卓韻芝（阿芝）再度出擊，創作全新獨腳戲《我無醉》，赤裸演繹她那些醉酒鬧事、又喊又笑又無賴、不堪回首的「迷醉」時刻。《我無醉》昨晚（4月11日）於香港灣仔藝術中心壽臣劇場正式公演，一連13場，率先「一飲定情」。

大情大性的阿芝，向來鍾情杯中物。今次，她以「醉」為引子，挖出自己一些痛苦又尷尬的經歷，帶觀眾探討人如何沉溺於情感、關係，甚至自編自導的幻想之中，為了某人、一段關係、一種執念，我們曾經奮不顧身，跌到頭破血流，卻依然固執地講：「我無醉！」她早前更找來南洋派對 N.Y.P.D 合作，度身炮製主題曲《我無醉》 （南洋派對 N.Y.P.D feat. 卓韻芝），當中「萬萬歲萬歲萬萬萬歲，我無醉我無今晩我無醉」歌詞啜核精警，而這場獨腳戲，阿芝帶領觀眾走進她最鍾愛的「濃情」酒吧，一個屬於回憶與慾望交錯的空間，靜靜觀看眾生百態。對她而言，飲酒就像情感的縮影，她在劇中將經歷不同層次的「醉」：由失落時的豪飲，到沉迷其中不願醒來，再到以為自己無醉，卻早已失控。《我無醉》是一場笑中有淚的獨白，一個關於執著與迷惘的故事回望。阿芝寄語大家：「酒係獎勵。我哋唔應該淨係喺順境先開香檳，逆境都應該要慶祝——慶祝自己啲垃圾時刻，因為生存本身，已經值得慶祝。」阿芝於謝幕時搞笑分享自己設計的紀念品，包括寫上「我無醉」的戰鬥碗，苦笑指：「呢個戰鬥碗係我阿婆有史以來最鍾意我出嘅紀念品，佢拎住個碗話：『有用喎！』就好似講緊我之前出嘅紀念品都係冇用咁⋯⋯」除此之外，她亦推出兩款《我無醉》主題的襪子，分別印有「醉／醒」同「收／放」字樣，祝福大家「收放自如，醉醒自選」，充滿玩味。