南拳媽媽巡演獨缺彈頭不時經歷「怪事」 宇豪：看到玻璃門自己在轉

「南拳媽媽」表示彼此沒有不合

唱紅〈下雨天〉、〈橘子汽水〉、〈牡丹江〉等歌曲，「南拳媽媽」自2004年組團至今歷經團員更迭，去年宣告合體回歸後，29日宣布二代成員詹宇豪、Lara梁心頤、AJ張傑今年正式開啓合體巡演，讓不少fans都相當期待，至於為何彈頭不在合體名單內？Lara說，「都會邀請他（參加），他說有自己的規劃。」宇豪表示彈頭在當潛水教練不克參加巡演計畫，但三人表示彼此沒有不合，去年發行的〈我回來了〉彈頭也有參與。

目前《我回來了巡迴演唱會》已經由8月24、25日從杭州、溫州開跑，預計明年回到台灣演出。事實上合體巡演三人已經計畫了5、6年，因疫情與彼此檔期一延再延，如今距離上次巡演15年，三人聚首終於重啟演唱會。提到巡演四處奔波有什麼趣事？Lara說，「前幾天在台中工作結束後，他們兩個習慣小酌，結果就有點感冒。」一旁宇豪竟說，「常常健身比較容易生病 ，很虛欸！容易發燒。」歪理讓全場笑翻，張傑也打趣說「看起來壯，其實很虛！」

提到為工作四處奔波，從小就有靈異體質的宇豪透露不時經歷「怪事」發生，在南港拍MV玻璃門自己轉動「之前在拍Mv的時候，半夜三點多在南港瓶蓋工廠，突然看到玻璃門自己在轉。」此外，宇豪也透露有次他與當時女友外宿高雄飯店，半夜睡到一半門鏈被扯下來，隔天退房時他隨手拍了一張房間照，照片洗出來之後，房間內的玻璃圓柱竟然出現「用拇指按出來骷顱的臉。」相當驚悚。

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