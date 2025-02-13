南韓天后宣美辣身舞跳㷫教主Jeremy

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、李駿傑(Jeremy)今晚(13日)與南韓天后宣美SUNMI，假亞博舉行《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會，教主Anson Lo與Jeremy合唱重新《Money》和《Closer》，為演唱會打頭陣，之後兩人跟觀眾打招呼，他們表示為此特地往韓國訓練，算是入行以來其中一次最特別的演出，AL問道：「由出道至今，有邊位聽過我哋跳唱K-pop？」立即引來全場尖叫。接著問觀眾想聽兩人唱甚麼歌，並唱起韓版生日歌。宣美驚喜登場，兩人與宣美跳唱《Tail》，這位天后以歌曲招牌動作趴地，如性感小野貓般跳唱，又與Anson Lo和Jeremy大跳辣身舞，將氣氛推至高點。

