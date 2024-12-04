南韓戒嚴風波｜Dua Lipa開騷遇戒嚴令 今晚8點舉行主辦仍未公布消息

韓國總統尹錫烈昨日宣布戒嚴令，演藝圈進入緊急狀態，歌迷們關注知名歌手Dua Lipa的韓國演唱會能否如期進行。Dua Lipa 計劃於本月4、5日(今明兩天)在首爾高尺天空巨蛋舉行《Radical Optimism Tour》。這是Dua Lipa自2018年5月，時隔約7年再次訪問韓國舉辦世巡。她於6月確定行程後，演唱會25,000個座位迅即銷售一空。

雖然尹錫烈宣布戒嚴，但今日凌晨韓國國會1時02分召開全體會議，通過要求解除戒嚴的決議。該決議有190位議員出席、190 人讚成廢除戒嚴令。隨後，韓國總統尹錫烈於凌晨4時25分，在關於戒嚴的後續公開講話中宣布國會通過要求解除戒嚴的決議後，將解除戒嚴令。