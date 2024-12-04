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娛樂
2024-12-04 17:06:42

南韓戒嚴風波｜Dua Lipa開騷遇戒嚴令 今晚8點舉行主辦仍未公布消息

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Dua Lipa韓國開騷遇戒嚴令 今晚8點舉行主辦仍未公布消息

Dua Lipa韓國開騷遇戒嚴令 今晚8點舉行主辦仍未公布消息

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韓國總統尹錫烈昨日宣布戒嚴令，演藝圈進入緊急狀態，歌迷們關注知名歌手Dua Lipa的韓國演唱會能否如期進行。Dua Lipa 計劃於本月45(今明兩天)在首爾高尺天空巨蛋舉行《Radical Optimism Tour》。這是Dua Lipa20185月，時隔約7年再次訪問韓國舉辦世巡。她於6月確定行程後，演唱會25,000個座位迅即銷售一空。

雖然尹錫烈宣布戒嚴，但今日凌晨韓國國會102分召開全體會議，通過要求解除戒嚴的決議。該決議有190位議員出席、190 人讚成廢除戒嚴令。隨後，韓國總統尹錫烈於凌晨425分，在關於戒嚴的後續公開講話中宣布國會通過要求解除戒嚴的決議後，將解除戒嚴令。

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Dua Lipa剛於孟買舉行演唱會。 而Dua Lipa這次巡演，目的是宣傳她的專輯《Radical Opimism》。 Fans不滿主辦仍未公布Dua Lipa巡唱是否如期舉行。

由於戒嚴緊急，Dua Lipa是否會在韓國舉辦演唱會尚不清楚。fans們正在詢問演出是否會取消，目前還沒有進一步的通知。負責主辦演唱會的Live Nation韓國相關人士表示，「正在討論是否繼續演出，並於上午宣布立場」，Live Nation韓國的網頁以及facebook，到截稿時仍未公布演唱會是取消，還是繼續舉行，因此惹來fans不滿，遲遲未宣布消息。而Dua Lipa這次巡演，目的是宣傳她個人第三張專輯《Radical Opimism》。

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