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娛樂
2023-12-03 17:29:36

南韓MMA NewJeans擸兩大獎 IVE奪年度專輯

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NewJeans奪5獎成大贏得。

NewJeans奪5獎成大贏得。

南韓音樂盛事第15屆Melon Music Awards(MMA)昨晚於仁川舉行，隨著BTS等男團暫休，今屆MMA成為女團天下。出道未夠年半的女團NewJeans憑大熱作《Ditto》擸走年度藝人、年度歌曲等5項大獎成大贏家。作品早已登上美國Billboard Hot 200的NewJeans成員上台領獎時表示：「謝謝大會給我們這樣光榮的獎項，我們與許多粉絲度過了難忘的一年。

IVE成員進場後大派心心。

IVE成員進場後大派心心。

NCT DREAM奪年度唱片大獎。

NCT DREAM奪年度唱片大獎。

IVE連續兩年奪大獎

6人女團IVE今年繼續發光，繳去年拿下年度歌曲後，今年再憑《I’ve IVE》贏得年度專輯獎。隊長安俞真領獎時表示：「一名少女在2016年看MMA，看著K-Pop歌手演出受萬人歡呼，心想「我也想成為他們。」7年後成為IVE隊長，詭就是我的故事。今日來看我們表演的觀眾，會否像我當年一樣的想法？」領獎時，IVE的日本成員Rei哭成淚人。男團方面，SHINee師弟團NCT DREAM首次參加MMA，就贏得最佳男團、年度唱片等4獎、成員志晟邊哭邊說：「獎項是粉絲與公司的，我們本來是無法成團，但最後我們7 也守護了。」

MM重要獎項名單

年度唱片：NCT DREAM

年度專輯：《I’ve IVE》/IVE

年度歌曲：《Ditto》/NewJeans

年度舞台：SHINee

全球藝人：aespa

最佳男歌手：柾國(BTS)

最佳女歌手：李泳如

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