南韓MMA NewJeans擸兩大獎 IVE奪年度專輯

IVE 連續兩年奪大獎

6人女團IVE今年繼續發光，繳去年拿下年度歌曲後，今年再憑《I’ve IVE》贏得年度專輯獎。隊長安俞真領獎時表示：「一名少女在2016年看MMA，看著K-Pop歌手演出受萬人歡呼，心想「我也想成為他們。」7年後成為IVE隊長，詭就是我的故事。今日來看我們表演的觀眾，會否像我當年一樣的想法？」領獎時，IVE的日本成員Rei哭成淚人。男團方面，SHINee師弟團NCT DREAM首次參加MMA，就贏得最佳男團、年度唱片等4獎、成員志晟邊哭邊說：「獎項是粉絲與公司的，我們本來是無法成團，但最後我們7 也守護了。」