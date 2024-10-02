占士甸傳記片揭壞孩子同性情史 戲劇班男同學變地下情人

同志故事都唔再係咩禁忌，泰國男藝人直頭拍親BL劇都等住爆紅，2大男神Mew同Tul甚至公開戀情，與其話係開放，不如話fans反而buy你誠實，印象更正面。

James Dean

換著上世紀50年代就當然冇咁開放。當年荷里活男神James Dean瘋魔萬千少男少女，男嘅扮James Dean白Tee牛仔褲，女嘅個個都想搵件靚仔得嚟又壞壞地嘅。而James Dean本身都有好幾段情史，直到佢24歲因車禍身亡為止。

電影人Guy Guido買下William Bast自傳Surviving James Dean版權，並已經著手改編成劇本，故事將會由James Dean同William Bast相遇至到James Dean離世為止。Guy Guido本身係占士甸fans，而且作為同志，更加對Bast嘅故事感興趣。現時電影正在選角階段，要搵到James Dean咁靚仔咁有反叛氣質而唔乞人憎嘅男星唔容易，Guy Guido仲想幾位主角嘅目標人選好似真人一樣，會唔會太高難度？尤其是早排Joaquin Phoenix先至臨陣縮沙辭演同志愛情片，好多監製導演以至經理人都擔心緊「小丑」咁做會唔會有負面效果……