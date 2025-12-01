占士金馬倫宣傳《阿凡達3》 談到AI生成影片直斥：糟糕透頂

荷李活導演占士金馬倫(James Cameron)，昨日接受媒體訪問時，他強烈反對AI生成的影片，更稱其「糟糕透頂」。他昨日接受美國媒體CBS節目《News Sunday Morning》採訪時表示：「生成式AI可以創造角色，甚至可以創造演員，可以根據文字提示，進行各種表演。」對此他表達提出反對意見：「這不可能。這真的太糟糕了，我絕對不會這麼做。」

節目主持Jonathan Vigliotti，在訪問時又問到他，以運用動作捕捉技術拍攝電影的情況，以及製作《阿凡達》系列第二、三集的漫長過程。占士金馬倫亦有談到自學電影拍攝技術的經歷，以及在Roger Corman的製作公司，如何開啟導演職業生涯，還有他對深海探索的熱情。

電影阿凡達第3集《阿凡達：火與燼》(Avatar: Fire and Ash)，將於本月18日在香港上映，比美國還早1日。電影故事承繼上集《水之道》的劇情，講述鈉美人Jake Sully和Neytiri長子去世後悲痛欲絕，而潘多拉星球正面臨著一場更大的危機。當中將有首度出場的新反派部族「灰燼族」，和利用熱汽球飛行的空中游牧民族。占士金馬倫指，今集他將帶領影迷探索潘多拉星球更多前所未見的地區、生物與部族。