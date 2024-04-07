卧底旅行團｜李尚正大爆每集得幾千蚊製作費　自揭炒燶美股兼女友患癌

下星期舉行嘅香港電影金像獎頒獎禮，有線（HOY TV）主持李尚正憑喜劇《死屍死時四十四》獲提名最佳男配角。43歲嘅阿正入行20年，《死》片中演出被認為係全片最搶眼之外，佢同妹頭（盧頌恩）主持嘅《卧底旅行團》系列節目，都係近年觀眾喜愛之作，收視雖然都係個位數，但對於HOY TV嚟講已經係王牌，而且已經拍到第3季。

陪伴多年嘅愛犬早前先行一步

《卧底旅行團》團隊經常參與有伏味嘅旅程，因而拍出另一種旅遊體驗，但李尚正早前接受專訪時，大爆原來《卧底旅行團》每集製作預算得三五千蚊！阿正喺有線大樓內接受專訪，但係夠薑喺有線PR面前，批評公司資源不足甚至管理不善，好波！

獲得提名當然開心，但阿正鏡頭後有一大堆事情跟手。阿正拍拖多年嘅女友，但對方十幾年前罹患癌症，甚至被醫生判斷冇得醫，但女友仍然活到今天。相反，陪伴多年嘅愛犬早前先行一步，令阿正相當傷心。然後，佢又要面對炒燶美股、賣樓大屋搬細屋、阿媽做手術之類嘅生活煩惱，但到鏡頭前又要搞笑俾你睇……