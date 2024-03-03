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娛樂
2024-03-03 18:35:24

印度富豪結婚 Rihanna收5,000萬開婚禮騷

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Rihanna去年在超級碗做表演嘉賓。

Rihanna去年在超級碗做表演嘉賓。

天后Rihanna自去年大住肚為超級碗做表演嘉賓後，一直專心湊B及打理個人品牌生意，未曾公開演出。但她日前竟突然復出開騷，原來一切也是「錢」。印度億萬富豪Mukesh Ambani兒子Anant Ambani結婚，重金邀請Rihanna到印度為兒子做婚前派對騷，英國《每日郵報》指天后酬金高達630萬美元(5,000萬港元)。對一位擁有石油、天然氣生意，淨資產高達1,160億美元的富豪來說，只是「碎銀」吧。

Rihanna開心到走到台下與樂迷跳舞。

Rihanna開心到走到台下與樂迷跳舞。

蓋茨(Bill Gates)與印度億萬富豪Mukesh Amban及其i兒子Anant Ambani合照。

蓋茨(Bill Gates)與印度億萬富豪Mukesh Amban及其i兒子Anant Ambani合照。

Facebook朱克伯格觀禮

Rihanna當晚穿上富有印度色彩的服飾開騷，唱出《Umbralla》、《Stay》等19首名曲。除了唱歌，Rihanna更在台上祝福一對新人。「感謝Ambani家族邀請我來這裡，天父保佑你們的結合，祝一對新人一切順利。我已有8年未正式公開演出，所以我想來印度開騷，我愛印度。」Rihanna大賣口乖，據聞Rihanna收取高昂酬金，Mukesh Ambani還會為Rihanna的個人美妝品牌打入印度的龐大市場。另外，Mukesh Ambani的兒子婚禮，邀請多位名人參加，包括Facebook老闆朱克伯格(Mark Zuckerberg)、迪士尼主席Bob Iger等名人。      

朱克伯格被影到現身印度參加Anant Ambani婚前派對。

朱克伯格被影到現身印度參加Anant Ambani婚前派對。

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