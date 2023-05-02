即將舉行作品展音樂會 鄭國江與許文軒談廣東歌詞

無綫娛樂新聞台《StarTalk》主播許文軒(Edmond)，近日訪問著名填詞人鄭國江，大談即將舉行作品展音樂會的感受。鄭Sir特別感謝一眾歌手，百忙抽空出席，他說：「疫情過後有好多騷，佢哋都特登抽個期出嚟，有啲好似曾路得同陳美齡仲喺外地返嚟，好多謝佢哋，好開心可以再見返啲朋友！」

偏愛《阿信的故事》歌詞

有勵志詞人美譽的鄭國江，覺得歌詞可以感動到好多人，自己就比較偏心《阿信的故事》一曲，他說：「歌詞話命運是對手永不低頭，就好似我哋一路要堅持嘅態度。有時我都值住歌詞去鼓勵自己，因為自己係一個細膽嘅人，成日要自己鼓勵自己。有一個例子，就係有一個人走埋嚟多謝我，原來係我嘅小學學生，佢話遇到不如意嘅事後，就收埋自己，連父母都唔想見，但當佢聽咗陳百強嘅《飛出去》，佢立即改過去搵工，重新生活。原來歌曲係有一個影響到人嘅作用，只不過係我哋唔覺。」