原創劇《台北女子圖鑑》今日Disney+上架 桂綸鎂連走兩場造勢

全11集Disney+原創台劇《台北女子圖鑑》今日下午上架，首播先推出兩集，之後每星期更新一集，香港、台灣、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及紐澳同步上線。《台北女子圖鑑》昨日（20）舉行網上記者會，桂綸鎂率領鳳小岳、王柏傑、夏于喬、林思宇、陸明君出席，大家異口同聲讚賞小鎂的凝聚力。《台北女子圖鑑》籌備3年，改編自《東京女子圖鑑》，小鎂飾演女主角林怡姍，她在記者會上表示，拍攝過程雖然經歷疫情升溫一度停工，但首次在劇中中貫穿全劇、角色年紀跨越20年，演起來既過癮又滿足，桂綸鎂透露自己重溫《藍色大門》時看到自己17歲時的眼神，找到自己年輕時的模樣。

王柏傑在劇中是小鎂的青梅竹馬，雖然兩人認識多年，卻是第一次合作拍戲，王柏傑說看到小鎂進入角色的另一種面貌，讓他印象深刻。小鎂也說王柏傑是她在劇中最有火花的，形容對方像大樹般守護她，為她遮蔭、給她依靠，是個安靜且沉穩的存在。