原創劇《台北女子圖鑑》今日Disney+上架 桂綸鎂連走兩場造勢

全11集Disney+原創台劇《台北女子圖鑑》今日下午上架，首播先推出兩集，之後每星期更新一集，香港、台灣、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及紐澳同步上線。《台北女子圖鑑》昨日（20）舉行網上記者會，桂綸鎂率領鳳小岳、王柏傑、夏于喬、林思宇、陸明君出席，大家異口同聲讚賞小鎂的凝聚力。《台北女子圖鑑》籌備3年，改編自《東京女子圖鑑》，小鎂飾演女主角林怡姍，她在記者會上表示，拍攝過程雖然經歷疫情升溫一度停工，但首次在劇中中貫穿全劇、角色年紀跨越20年，演起來既過癮又滿足，桂綸鎂透露自己重溫《藍色大門》時看到自己17歲時的眼神，找到自己年輕時的模樣。
王柏傑在劇中是小鎂的青梅竹馬，雖然兩人認識多年，卻是第一次合作拍戲，王柏傑說看到小鎂進入角色的另一種面貌，讓他印象深刻。小鎂也說王柏傑是她在劇中最有火花的，形容對方像大樹般守護她，為她遮蔭、給她依靠，是個安靜且沉穩的存在。
鳳小岳則是繼《女朋友。男朋友》後與小鎂再續前緣，開心表示在拍攝現場有種老朋友重逢的熟悉感，與小鎂拍戲空檔更是抓緊機會聊天。鳳小岳說過去曾出演過霸道總裁類型的角色，但為了小鎂立刻答應接演，笑說自己私下與霸道總裁差很多，但在《台北女子圖鑑》會呈現不同面向的霸道總裁。至於劇中另外兩位男星張孝全和石頭，因未能出席記者會，故以影片向小鎂致意，當中張孝全表示與小鎂再合作很開心：「這次合作，我們還滿有默契的，過程非常開心愉快。」但說到好友王柏傑，張孝全話鋒一轉：「雖然我們的篇幅很短，但他的嘴巴還是一樣的……很賤。」他對無法到記者會現場感到抱歉。同日，《台北女子圖鑑》在松仁威秀泰坦廳舉行世界首映會，桂綸鎂與「台南幫」的王柏傑、夏于喬和林思宇換衫以盛裝登場。