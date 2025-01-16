原始巨星專訪｜Robbie Williams戒毒成功感謝妻兒 愧對舊愛難以釋懷

英國樂壇「壞孩子」Robbie Williams自傳歌舞片《原始巨星》，由《大娛樂家》（The Greatest Showman）導演米高格基斯（Michael Gracey）執導，安排本周四（1月16日）在港上映。電影描述Robbie Williams由童年時代如何踏上巨星之路，導演米高格基斯再次發揮鬼才本色，把Robbie Williams的人生故事構思成傳記電影時，認為他太獨特和鮮明，考慮到用傳統的方法是行不通，因此大膽地將Robbie化身一隻會表演的巨「猩」，由他本人親自配音，也選用英國演員Jonno Davies飾演青少年和成年時期的Robbie，再加上多首Robbie Williams的名曲和精彩的歌舞場面，成為一部感動人心的作品。派拉蒙電影公司原本打算在上星期三晚上舉行首影活動，可惜受到洛杉磯山火影響，導致整個荷李活也取消所有訪問及其他活動。幸好月前，派拉蒙電影公司在洛杉磯比華利山四季酒店安排《am730》跟Robbie作了一個全港獨家訪問。
過來人寄語新一代歌手
am730：你在樂壇有相當多經驗，今次拍攝電影過程中有甚麼特別事令你感到難忘？
Robbie：我覺得拍電影每一個過程都十分之仔細，可能製作的預算比較大，例如我在兩天的時間可以作50個音樂訪問，但可能有一半的人對我的看法不太有興趣，但我覺得今次跟記者們作訪問時，我的活力和興趣也沒有減低，記者們對電影很有興趣。另外，我也注意到電影公司很細心，昨天一位女同事替我擰開樽裝水的蓋，還跟我說那樽水是由她擰開，沒有問題飲用。在音樂界中沒有這麼仔細呢！
am730：《原始巨星》這部電影表達到你在名利和光輝背後，所受到的壓力和孤獨感，你有甚麼寄語給現時新一代年輕歌手，或看過這部電影後有何啓發呢？
Robbie：我想很多人認為有了名利後很多事情都可以解決，其實是相反。我想有很多歌手和藝人均經歷過一些輝煌的光彩，是成名的一部份，也難免逃避現實。可能九成以上的人以為成名後可解決很好多問題，我可以說是要不停地反省，圍繞自己身邊的朋友是正面和真誠的人，我很幸運可以來到50歲，現在的我跟以前很不一樣，我祝福踏入娛樂圈的年輕一輩好運，演藝界是很有趣和複雜的行業，但也會有很多不如意事情和經驗。
am730：你何時開始覺得自己成熟？
Robbie：我覺得自己還是很需要愛和脆弱的人，也是一名自戀狂，但當我第一名兒子Teddy出世後，我便明白到這個世界不只是圍繞着我一個人了，現在我有四名孩子，每天我們也在學習。我很感謝我的太太和孩子們，如果沒有他們的話，我也不知道自己變成怎樣的人。
多得昔日戰友協助戒毒
am730：你如何看你的將來？
Robbie：我覺得很好，因為回頭看，我是要花這麼多時間令自己達到滿意的目標，年紀大了，我也意味到很多啟示，我覺得每一年也在進步，我十分之感恩。
am730：現時有很多電影和電視劇均關注到精神健康的問題。你可否分享一下經驗呢？
Robbie：我十分之幸運，我的經理人和助手們，特別是Tim Clark和David Enthoven，很可惜David去世了，是他們兩位啟示我如何去戒酒和戒毒，去選擇一條人生新的道路。我希望其他人也有這個幸運的機會，去遇到一些好人，精神問題是最近才流行和可討論的話題，90年代或以前均沒有公開地探討如何去戒酒、戒毒，或是去面對情緒低落的方法，但現在先進的社會環境和大眾都對這些議題有豐富認識，加上同理心，減少被別人誤會或歧視，當時我沒有這樣的機會。
am730：《原始巨星》這部電影對你來說，最大的的挑戰是甚麼？
Robbie：我想是拍以前和未婚妻Nicole Appleton的故事了，因為她從來沒酗酒也不吸毒，到現在我也有點內疚。還有和祖母、父親的關係的劇情，都是有點困難，祖母已去世，父親還沒有看到，大家看到的可說是我母親的版本，父親有他的版本，片中也有些東西是我從來沒有機會跟他談過，會是他觀賞這部電影是才看到，但我要把父親真實的一面展現給觀眾們看，他的性格是最吸引。
盼美國開騷拒當演員
am730：可否談一下你如何受到「Rat Pack」的影響呢？
Robbie：在80年代的英國電視只有三，四個台。而沒有太多電視節目，於是電視上都是播放一些舊的歌舞電影，當時我沒有太多選擇，但他們給我很多靈感，我很希望自己一天能可以像他們一樣地有吸引力，也幻想可跟他們同台演出呢！
am730：你有很多動聽的歌曲，你和導演米高格基斯如何去挑選片中的音樂？
Robbie：我們看過劇情，然後再去挑選那首歌曲和歌詞最能表達到每場戲的內容和情感，例如一些絕望或快樂的時候，不能用言語去表達，利用音樂去傳達感情更有效。例如《ROCK DJ》我幻想自己是主角在Regent Street跳舞，是狂喜的感覺。
am730：你會否在荷李活當演員呢？
Robbie：我希望美國觀眾們會對Robbie Williams的音樂更認識，例如我的歌曲名是《Angels》，不是《Angel》，我希望可在北美開演唱會，但我不想當演員。
特約記者Lilly Lui洛杉磯報道