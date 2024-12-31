原始巨星｜Robbie Williams化身「巨猩」剖白心路 動員500人實景拍歌舞場面

英國樂壇「壞孩子」Robbie Williams的自傳電影《原始巨星》，在《大娛樂家》鬼才導演米高格基斯Michael Gracey執導下，化身一隻會唱歌跳舞的猩猩。對於這耳目一新的手法， Robbie Williams坦言︰「當米高提議要把我變成一隻猩猩，我立刻覺得這是非常大膽的創作選擇。我喜歡他冒這個險，對我來說，完全合理，也令人非常興奮，感覺很與眾不同。在這個行業中，你必須屈服成為一個機器人或一隻猩猩。而我選擇了猩猩。」向來坦率的他以招牌的自嘲風格，毫無保留地分享內心世界，笑言透露了太多不該說的秘密，電影於明年1月16日在香港公映。

導演深知Robbie太鮮明獨特，用傳統的方法是行不通，「《原始巨星》深入探索Robbie對年少成名的內心世界，他的過去很獨特，因此從他的視角展開這個故事是最恰當的選擇。在戲中我們看到的不是Robbie，而是他如何看到自己：一隻會表演的猩猩。Robbie總是一次又一次地把自己比喻為猩猩。他會說類似『我在後面跳舞，像一隻猩猩』，或者『我完全失控了，但他們硬是把我拖上舞台表演，就像一隻猩猩』。我想如果在電影中把他變成一隻猩猩，這不是很有趣嗎？因為這就是他看待自己的方式。」

為了讓這隻巨猩形神俱似Robbie Williams，首先Robbie本人要先進行掃描和動作捕捉，再演唱電影中的歌曲，讓製作團隊可以真實參考他的面部表情、舉止和表演動作。而青少年和成年時期的Robbie就由英國演員尊諾戴維斯Jonno Davies飾演。兩人各自表演並進行動作捕捉拍攝後，經特效處理融合成猩猩角色。