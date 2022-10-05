原子少年｜20歲「小孩」何世華爆桃色醜聞 硬上網紅被揭讓女方食避孕藥

還原事發經過

受害女子之後戲劇性地跟小孩交往，她今日在IG上載與小孩的對話截圖，並公開錄音，還原事發經過，她透露在上月初，朋友的聚會上認識小孩，一群人相約唱K，小孩一度喝到爛醉，女方好心扶對方前往搭車，在種種原因下，她半推半就被拉上車，當陪小孩上家後，有指小孩家人亦在寓所，可是當她入門卻遭對方霸王硬上弓，她曾掙脫逃到門前卻被拖到床上，幸好也成功致電好友，女方直認之後跟小孩發展，又自言沒有生安白造，表示如果造假定必天打雷劈。消息曝光後，小孩在今日下午更新IG並以全黑圖片撰文道歉：「很抱歉今天早上打擾了大家。我和女生認識到交往的過程有愉快，也有沒顧慮到對方心情的地方，今天看到貼文，知道她這陣子的感受這麼不好，我感到很自責。她是很善良的女生，我不希望因為我的關係，讓網路上的評判言論影響到她的生活。我也會更加督促自己的行為，更加意識到自己身為公眾人物的身分和社會責任，為自己的言行舉止負責，並接受公司對我的一切懲處，非常抱歉讓關心我的人擔心了。」女方也在同日下午4點半開直播，透露為何會從「硬上」到選擇跟對方交往，希望網吹不要再多加揣測，她談起被小孩霸王硬上弓，當時她用力掙扎，小孩母親聽到她的呼叫聲曾出來查看，她見狀沒沒有繼續求救，坦言自己當時很生氣、覺得非常受委屈，故完全沒有想過要交往，之後兩人沒有再聯絡，但卻在某場合再遇，她主獲小孩真誠道歉，於是選擇原諒男方，雙方和好後關係變得有些微妙，於事兩人發展成男女朋友。

不過，女方友人力數小孩惡行，在兩人決定交往後，小孩卻一直冷落女友，更讓女友吃事後避孕藥，而且不只一粒，她吃完避孕藥不舒服時，小孩寧願打機也沒有陪在其身邊。