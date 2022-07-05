原振俠 ︳向倪匡致敬臨時上陣 史上最靚卡士劇集 即睇頭10集劇情

倪匡先生星期日逝世，TVB深夜劇時段立即抽起原定嘅《難兄難弟》，改播改編倪匡原著嘅1993年劇集《原振俠》。《原》應該係唯一一套改編倪匡作品嘅電視劇，畢竟倪匡作品奇想豐富，讀者腦海自有其獨家印象，點拍都好難有好評。當年TVB就係夠膽拍，仲係正正經經搵倪老先生傾版權。

《原振俠》可能係TVB劇之中最多靚人嘅劇集，仲要個個全盛時期。黎明已經殺死一眾班房內嘅阿May，再加李嘉欣！洪欣！朱茵！仲未叫王菲嘅王靖雯，點都打中埋F.3班房內嘅毒毒偉傑同中間界Jason啦啩。就連當時嘅魏駿傑，都睇落順眼得多。全年收視亞軍平均33點，其實唔難。

有睇《原振俠》小說都知，電視劇《原振俠》拎走咗好多色香味場面，喂！已經咁多靚人，仲係咪要睇埋床戲先收手呀。王靖雯攬住黎明幫佢保暖嗰下，我當年睇都好震撼架啦。

多年以後，唔再係王靖雯嘅王菲，本來係同同鄉Leon演《甜蜜蜜》，但係阿菲劇本都冇睇就唔接，到更多年後嘅《大城小事》終於合作但已經唔係嗰回事。而李嘉欣同洪欣就因為一個神秘電話錄音而扯上關係……

▼即睇頭10集劇情簡介

第1集

黃匡發現一小隕石，將其藏於揹包內，沉到海底，再繪製地圖收於項鍊內。神秘人突然強行將黃匡帶走。朱銅追蹤兩劫匪發現他們正與另一批歹徒交易。朱銅不敵眾匪徒，危急之際，剛潛水上岸的原振俠趕到，打敗眾匪，救了朱銅一命。振俠在醫院手術一流，深受病人愛戴，雲彩對他甚是崇拜，經常給他介紹女朋友，但振俠一一拒絕。振俠、朱銅、雲彩到酒吧喝酒，途中經幾名歹徒襲擊，振俠打敗化解危機。在一個偶然的機會下，振俠認識藍綾，兩人互相欣賞，振俠將自己譜的新曲贈予藍綾作她舞台劇的主題曲。藍綾為答謝振俠為他佔了一卦，卦象顯示振俠會有危險，歹徒借看病之際偷襲振俠，振俠將他捉住交予朱銅，歹徒始終不肯説出巢穴所在，振俠故意讓其同黨將其救走，加以跟蹤，終將歹徒一舉擒獲。榮耀舉行鑽石拍賣會，雲彩請室友藍綾給她占卜，卦象顯示：雲彩會在一個很羅曼蒂克的情況下遇見自己的白馬王子，黃絹是眾模特之一，眾賓客驚豔，黃絹卻冷若冰霜，振俠見雲彩痴痴等候白馬王子，將衣服給雲彩披上，雲彩很感動。良辰，美景欲偷鑽石，被振俠識破，二人不滿，轉而偷走黃絹之項鍊並發現地圖，此時朱銅追到，二人將地圖丟進振俠的衣袋中，振俠拾回項鍊，轉還黃絹，同時請她跳舞，黃絹的經紀人突然趕到，將黃絹接走。兩人很尷尬，沒能完成跳舞。振俠送雲彩回家，開導她不要灰心。

第2集

雲彩回到家，抱怨藍綾的卦象不準，自己沒有等到白馬王子。舞蹈員始終不能理會曲子的意境，藍綾請振俠現場吹奏，果然收到很好效果，振俠答應藍綾親自幫她錄製主題曲。俠，綾漫步街頭，恰遇黃絹與楊飛拍廣告，棚架倒塌，藍綾為救黃絹而受傷，黃絹對藍綾感激。藍綾在醫院留醫，振俠小心照顧，雲彩見兩人早已認識，為二人高興。良辰，美景欲尋回地圖，被振俠發現，教訓二人一頓後將其放走。黃匡逃脱，神秘人追殺，黃匡逃到沙灘，遇到振俠，振俠送他到醫院，黃匡醒後變痴呆，又拒絕腦部掃描，振俠感到奇怪，叫朱銅調查其身份。錄音室裏楊飛聽到曲子的旋律，堅決要唱這首歌。藍綾考慮可以為舞台劇做宣傳，於是答應楊飛的要求，但歌詞由她自己填寫。振俠砌了一個貝殼公仔送給藍綾，同時兩人約定一同去觀星。楊飛和黃絹一起兜風后，神秘失蹤。振俠去買望遠鏡，恰巧遇到黃絹被記者追問得難以應付，幫她解圍，黃絹本想感謝，但終不歡而散。振俠與藍綾通過相處兩人感情增進，黃匡恢復記憶，知道朱銅正在調查他，欲逃走，但被抓回，朱銅盤問他，但他拒絕回答。神秘人放了楊飛，在精神控制黃絹命她儘快捉回黃匡。藍綾帶歌詞去找楊飛錄音，但楊飛的工作能力突然衰退，且性情暴躁。藍綾最終無法忍受，帶歌詞離去。楊飛拍戲時受傷被送往醫院，振俠建議他做腦部掃描，但他拒絕，堅持要出院，振俠注意到他會情不自禁的洗手，覺得很奇怪。良辰，美景潛入振俠辦公室，被振俠發現，再斥責二人後將其放走。

第3集

楊飛在病房內自殺，振俠憑蛛絲馬跡懷疑與黃絹有關，叫朱銅找黃絹問話，黃絹神情自若，朱銅不但找不到證據，反而被她奚落一番，振俠找到證據，知道黃匡原來是一名科幻小説家，且發現他與楊飛有相同病兆，懷疑他和楊飛有相同遭遇，勸他説出實情，黃匡三思後，決定將真相告訴振俠時，黃絹突然趕到，聲稱是黃匡的女兒，要接黃匡出院，振俠欲拒絕，但黃絹有充分證據證明與匡是父女關係，振俠無奈讓黃絹將黃匡接走，振俠擔心黃匡會有危險，於是和藍綾前往黃絹家，黃絹欲殺黃匡，二人糾纏之際，黃匡試圖以父女之情喚醒黃絹，但不奏效，危機之際振俠趕到，將黃匡帶走，去醫院途中遭神秘人襲擊，黃匡趁混亂中失蹤，事後，黃絹反投訴振俠拐騙，但因證據不足，振俠才免遭麻煩，藍綾為振俠占卦，發現他被很多劍指着，乃不祥之兆，感到心事重重。

第4集

藍綾在表演廳恰巧遇到黃絹，問到黃匡的事，黃絹冷言相對，令藍綾無話可説。振俠擔心黃匡的清醒期會越來越短，為他的安全擔憂。藍綾為幫振俠化解危機，特意買一個水晶球送給他，希望幫他軀邪避兇。金石從日本回來，與振俠在同一家醫院工作，二人久別重逢，暢談一番。金石找到藍綾要求與她複合，但藍綾拒絕，金石不死心，同時他發現，振俠與藍綾舉止親密，心中甚為妒嫉，決心搶回藍綾，金石故意和藍綾借詩集，拿給振俠看，讓振俠知道藍綾是他的心中至愛，振俠果然因此矛盾不已，不願奪人所愛，刻意疏遠藍綾，藍綾到大陸找道具，金石故意和振俠説和藍綾一同前往，藍綾見振俠突然對她冷淡，對振俠的感情也猶豫起來。雲彩發現振俠和藍綾之間出了問題，主動幫他們做和事佬，但藍綾拒絕，雲彩找振俠一同去送藍綾火車，要他們把事情當面説清楚，此時金石早已在車站等藍綾，故意説自己也去大陸，當振俠，雲彩到車站時發現藍綾和金石一起上了火車，雲彩和振俠來到海邊，開導振俠應該告訴藍綾自己的想法，但振俠不想傷害金石。

第5集

良辰，美景將雲彩捉去，逼振俠交出藏寶圖，振俠根本不知道有藏寶圖一事，憑智慧救出雲彩，良辰，美景逃走時，發生意外，振俠救二人脱險，良辰，美景感謝振俠，説出藏寶圖一事，振俠才在雲彩那裏找到地圖，但振俠不能參透黃匡圖中的意境，良，美欲拜振俠為師。振俠拒絕，良，美下跪欲用真情打動振俠，神秘人來盜寶圖，振俠追出，良，美幫振俠與神秘人交手，振俠看出神秘人用的是楊飛的武功招式，黃絹以汽車鳴笛提示神秘人，藏寶圖已到手，原來這是調虎離山記，藏寶圖已被黃絹盜走。藍綾從大陸回來，欲約振俠見面，但振俠以觀星為理由拒絕了，雲彩見藍綾悶悶不樂，問她到底喜歡黃金石還是振俠，藍綾才知道事情真相。振俠應榮耀邀請去觀星，黃絹也在場，兩人針鋒相對，振俠在星象中領悟到黃匡地圖的意境，馬上回家破解謎底。第二天，振俠開車去尋隕石，藍綾與雲彩緊隨其後，想把事情告訴振俠，振俠開船出海，潛水終找到隕石。莫名，黃絹綁走藍綾和雲彩，逼振俠交出隕石，打鬥時，黃絹因躲避不及，一同被關進貨櫃箱，莫名將隕石帶走。振俠與藍綾面對死亡，終於衝破心中枷鎖，互表愛意。良辰美景救出振俠等人，朱銅向黃絹調查，黃絹巧言善變，朱銅不得要領。經此事振俠終於決定收良辰美景為徒，並讓她們儘早找到黃匡。振俠與藍綾一同出現在金石面前，金石自知謊言被識破，煽動方進一同對付振俠。振俠發現金石以病人作為研究藥物的試驗品，斥責金石，金石假裝悔過，求振俠守密，振俠答應。

第6集

朱銅為找到莫名跟蹤黃絹，反被莫名捉住，教訓他一頓，朱銅甚為不快。良辰美景發現黃匡下落，通知振俠，振俠趕到，黃匡已經昏迷，振俠在丁院長同意下，將黃匡秘密送院，連同方進一同診治，黃匡病情有起色，方進立刻為其做腦掃描，掃描過程中機器發生爆炸，黃匡再度生命垂危，振俠向方進追問意外發生經過，方進吞吞吐吐，振俠心中懷疑。原來方進已經給黃匡做了腦部掃描，發現黃匡之腦細胞竟失去一半，方進為在醫學界楊名，隱瞞此事，為使黃匡清醒並問個究竟，方進向金石告知一切，向他借復甦藥給黃匡注射，黃匡被注入復甦藥，病情更為嚴重，丁院長見此情形，通知黃絹來醫院。因為藥力過猛，黃匡心衰而死，在臨死前黃匡告訴振俠：救黃絹，靠隕石，可以破壞他們的陰謀。振俠覺得很奇怪。振俠發現方進曾為黃匡注射過藥物，大怒向他質問，方進矢口否認，金石趁機將黃匡之腦掃描片據為己有，黃匡出殯黃絹卻遲遲不來。

第7集

振俠始終不能理解黃匡臨死之前所説的話，於是決定將黃匡的遺物親自還給黃絹，振俠好心相勸，黃絹卻視而不見，方進不滿金石所為，約振俠見面，欲告知真相。黃絹在振俠酒裏下了迷藥，此時方進已被莫名殺死，振俠清醒後，收到方進的電話留言，到方進家發現方進已死，振俠隨即報警，振俠反而被警方懷疑是兇手，黃絹本是振俠的不再場證人，但黃絹拒絕為振俠作證，黃絹翻看振俠送過來的黃匡遺物，翻看與黃匡之合照，觸動內心感情，終於決定為振俠作證，黃絹為令警方相信其口供真實，謊稱案發當日于振俠發生肉體關係，振俠驚愕，黃絹再受控制，到墳場將黃匡的頭割下，剛巧金石和振俠分別趕到，金石不敵莫名，振俠仗義相救，莫名逃走，振俠勸金石不要走錯路，金石卻不以為然。稱和振俠再也不是朋友 ，振俠到黃絹家，痛斥黃絹所作所為，黃絹莫明其妙，其後發現自己原來真的到墳場掘屍，大感痛苦，莫名奉命去殺金石，金石以腦掃描片為條件要求加入神秘組織，莫名帶他到組織見主人，金石回院收拾東西，振俠欲挽留，金石冷眼相對。黃絹去找振俠，希望振俠幫助她尋找記憶，振俠陪黃絹到小時候的公園遊玩，黃絹果然找回點滴記憶。振俠勸她不要為自己沒有記憶的事耿耿於懷。

第8集

振俠將自己的多年珍藏的小木偶玩具贈予黃絹，鼓勵她不要灰心，繼續堅持，為進一步觀察黃絹病情變化，振俠決定夜以繼日觀察黃絹的變化，以便找到病情癥結所在。黃絹與振俠相處日久，竟對他產生情意。在振俠衣領上留下唇印，藍綾發現，心中很不是滋味，用撲克牌占卜，振俠一生中會有兩個女人，一個是得嘗宿願，而自己是不得善終，心中十分不安。振俠要求黃絹做腦部掃描以便查出病因，並向黃絹暗示他們沒有發展機會，黃絹以到日本工作為理由拒絕腦掃描，並暫停治療，振俠無奈。根據莫名檔案振俠發現蛛絲馬跡，知道莫名嗜好釣魚，於是和朱銅等人將莫明捉住，朱銅審問莫名，莫名一言不發，莫名伺機逃走，振俠給朱銅送資料，危急關頭莫名挾持藍綾，振俠不顧藍綾安危，仍用彈指神功偷襲莫名，莫名自斷一手逃走，藍綾為此事不開心，振俠向她道歉，藍綾才不放在心上。

第9集

擊劍場上，旭日主動和振俠比試擊劍，振俠獲勝，旭日佩服，旭日為躲避水蓮等人的保護，躲到振俠的車裏，振俠主動帶旭日四處遊玩，送他一支笛子並教他如何吹奏，旭日學得很快，臨走前旭日送振俠一幅畫。莫名約黃絹見面，命她去捉旭日。榮耀舉辦聖誕化妝舞會，振俠在舞會上才得知旭日是旭日王國的王子，旭日在振俠的幫助下，人變得開朗了許多，也開心了許多。黃絹盛裝出席晚會，振俠欲對她流露出關懷之情，並邀請她跳舞，黃絹看到藍綾在場，沒有答應，反而答應旭日的邀請，藍綾看到振俠對黃絹如此關心，心中很不開心，晚會結束之際，評選最佳男女嘉賓，振俠，黃絹雙雙得獎，藍綾深感不安，雲彩見狀，告訴振俠以後不要再見黃絹，振俠無奈。振俠見藍綾不開心，送一束花給她，表明希望藍綾快樂，黃絹來到醫院找振俠，將小木偶還給振俠，聲稱自己已買了一個，並要求終止治療，振俠只得同意，黃絹受控制，主動接近旭日，旭日宴請振俠，藍綾，黃絹，席間黃絹在洗手間做手腳。振俠與藍綾送黃絹回家，三人顯得有些尷尬，黃絹回到家通知莫名已辦好。

第10集

莫名隨即潛入將旭日帶走，旭日王國特工首領海棠趕到，調查旭日失蹤一事，振俠從朱銅那裏得知旭日失蹤，回想起宴會那天黃絹的不尋常反應，命良辰美景暗中跟蹤黃絹，黃絹在電影城拍廣告，振俠趕到，讓良辰美景回去休息，此時海棠已經潛伏在電影城，並與振俠交手，振俠手下留情海棠才免受傷，海棠此次目的是調查黃絹，並警告振俠不要管閒事，振俠欲送黃絹回家，黃絹拒絕好意。振俠命良，美繼續跟蹤黃絹，海棠虜走黃絹，嚴刑逼供，振俠及時趕到，救出黃絹，與海棠打鬥時，海棠掉入懸崖，振俠救她脱險，海棠冰冷的心，被振俠打動，對振俠產生傾慕之情，振俠向海棠説明黃絹受控制一事，海棠答應與振俠合作，振俠留黃絹在家中養傷，藍綾負責照顧，黃絹和振俠坦言，自己每次見到振俠都會不舒服，但每次見到振俠才能做回自己，振俠告訴她開心是建立在分享上，而不是建立在別人的痛苦上，黃絹很難過。幾日後，海棠見黃絹依舊沒有動靜，心急如焚，向振俠提出散佈假消息，用黃絹作誘餌，引莫名出現，振俠不肯讓黃絹涉險，放走黃絹，命良，美監視。金石開始抽旭日腦細胞，務求借此製造完人。振俠答應藍綾去看舞蹈團彩排，但遲遲未到。

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