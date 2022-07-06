原振俠 | 四大女角情路波折 洪欣大肚被拋棄 李嘉欣嫁入豪門

TVB深夜劇時段立即抽起原定嘅《難兄難弟》，改播改編倪匡原著嘅1993年劇集《原振俠》，向日前離世嘅倪匡致敬。《原》卡士超級強勁，男主角係當時得令嘅黎明，再配搭四大美人 － 李嘉欣、洪欣、朱茵同埋仲未叫王菲嘅王靖雯，真係無可匹敵。四位女角貌美如花，但係情路並非一帆風順，好在最後個個都搵到好歸宿。

李嘉欣

稱李嘉欣係「最靚港姐」應該無人反對，靚女多人追係定律，多年來李嘉欣同唔少上流人物傳過緋聞。巧合在Michele拍《原振俠》之前就已經同倪匡兒子倪震傳緋聞，同黎明亦都有過煲水情緣。其他緋聞男友仲有羅兆輝、龐維仁等，當然唔少得佢親口承認拍過拖嘅劉鑾雄。當時已婚嘅大劉同李嘉欣愛得幾轟烈，大劉會買嘢食兼行廿幾層樓梯送上門俾女友，就算分咗手大劉仲會登廣告祝Michele生日快樂。後來李嘉欣2006年同許晉亨公開戀情，2年後結婚仲搞咗個億元世紀婚禮，Michele 喺40歲仲成為媽媽，而家一家三口十分幸福。

洪欣

同李嘉欣一樣眼大大，但洪欣知名度就冇咁高，網上更有流傳多年嘅電話錄音，有把女聲鬧洪欣蠢。洪欣多年前同一樣眼大大嘅莫少聰拍拖，後來洪欣懷孕，但竟然同莫少聰分手收場。洪欣誕下兒子後獨力撫養，皆因自小喺單親環境長大，洪欣相信媽媽可以靠打工養大4個仔女，自己一樣得。2004年洪欣拍戲時遇上後生9年嘅內地演員張丹峰，情投意合仲拉埋天窗，張丹峰更視洪欣個仔莫鎬廉如己出，莫鎬廉更改名張浩峰跟後父姓。

朱茵

《原振俠》時仲係新人嘅朱茵，俾周星馳睇中拍《逃學威龍》，因此傳出緋聞。朱茵曾經透露試過同交往3年幾嘅男友一齊喺外地開工，收工後佢去酒店房搵男友，點知對方十分慌張，入到房發現廁所反鎖，床鋪仲熱熱地，好明顯有「訪客」嚟過，因此決定分手。後來朱茵結識份屬街坊嘅黃貫中，一齊放狗放出感情，拍拖15年後奉女成婚。而家阿女黃鶯都10歲喇！

王菲

由王靖雯變返做王菲之後，阿菲同內地音樂人竇唯拍拖，唔單止搵男友做歌曲監製，更喺事業高峰同竇唯結婚生仔，最經典莫過於有傳媒影到王菲同愛人住北京簡陋四合院，仲親自出屋倒痰罐。之後竇唯被指同女歌手高原撻著，同王菲告一段落。王菲之後同內地一線男星李亞鵬拍拖結婚，誕下細女李嫣，但係同李亞鵬都係離婚收場。阿菲2000年同年輕11歲嘅謝霆鋒拍拖，更公開拖手示人，但係有傳因為張柏芝介入而分開，「鋒菲」各自發展感情生活又回復單身，2014年二人被拍到喺屋企熱吻，正式宣告復合，唔覺唔覺都一齊返8年。

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載