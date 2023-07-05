去年被傳失蹤 甄珍劉子千母子罕有現身姜大衛飯局

去年亞洲影后甄珍與兒子章立衡（原名：劉子千）一度被傳喺北京雙雙失蹤，令外界擔心安危。消息傳出後，章立衡曾發文澄清，而甄珍就喺年初出post祝福新年快樂之外，同時聲稱有意放售台北嘅物業，叫有意者同佢秘書聯絡。不過甄珍同章立衡始終未有露面。

日前姜大衛喺IG分享同朋友生日飯局嘅相，焦點除咗有鮮有露面嘅徐小鳳之外，仲見到「神隱」多時嘅甄珍著紅衫出席，7月生日嘅佢坐正中間做主角。而章立衡就企喺後排，睇落精神唔錯。有網民見到佢地母子都覺得放心晒。

曾被傳母子失蹤

去年十月，甄珍兩母子到北京處理私事，但被傳二人在酒店退房後失蹤個半月，身邊友人聞訊後以不同方式聯絡甄珍母子但無回音，甚至有傳有人收到向來使用繁體字的甄珍，在社交帳號以簡體字回覆留言，令事件更添詭異。

甄珍前助手當時曾回覆傳媒指甄珍與章立衡平安，並指他們「可能事忙，請給他們一點時間。謝謝您們關心」。後來台灣《聯合報》引述甄珍密友嘅講法，甄珍因為有太多人向佢借錢而避走他鄉暫居歐美，沒有人身安全問題。